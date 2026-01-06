El mensaje de Marcelo Díaz a Eduardo Vargas por su regreso a la U: “Tiene un nombre grande acá y en Chile”

Marcelo Díaz se pone metas altas en la U de cara a la temporada 2026. El volante de 39 años respalda la llegada de Francisco Meneghini a la U y comparte las expectativas que expuso el técnico en su presentación. “Se viene un cambio de entrenador, un cambio de proceso, pero las intenciones van a ser siempre las mismas: llevar a la U a lo más alto posible. Ya lo hicimos con Gustavo Álvarez en los dos años que estuvo y ahora con Francisco creo que lo vamos a hacer muy bien también”, dijo el capitán del cuadro laico, en entrevista con ESPN.

“Ya tuve la posibilidad de conversar con él, nos pusimos de acuerdo en algunas cosas y lo más importante es que sabe que tiene que trabajar solamente. Nosotros, los grandes, nos dedicamos a acompañarlo. Sus decisiones son respetadas y acatadas por todos, seamos grandes o jóvenes. Acá el que decide quién va a jugar o la formación es él”, añadió.

Vargas vuelve a la U tras catorce años. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En esa línea, Carepato le envió un mensaje a Eduardo Vargas, quien fue presentado como refuerzo durante el último fin de semana. “Su impacto es gigante, porque Eduardo tiene un nombre tan grande acá en la U y en Chile, que lo dicen sus goles y su trayectoria”, apuntó el mediocampista.

Díaz habló del hecho de tener a jugadores que ganaron la Copa Sudamericana y lyuego compartieron trayectoria en la Roja. “Nos reencontramos tres de los que en esa U de 2011 supimos ser campeones y en la Selección igual, siempre lo tres jugando. Hoy estamos los tres y vamos a disfrutar y llevar a la U a conseguir más títulos todavía”, remarcó.

Por otro lado, se refirió al presente de la selección chilena. “El momento es malo, es clarísimo. Los resultados lo dicen así: fuimos últimos en las clasificatorias. Es un tiempo de receso y se tienen que hacer muy bien las cosas de ahora en adelante. Ya hicimos todo lo malo que pudimos, ya nada puede ser tan malo”, afirmó.

“Hay un recambio de jugadores importante, hay un técnico con una idea de juego que le está implantando a los jugadores, sobre todo a los jóvenes, que pueden soportar uno, dos o tres procesos eliminatorios. Les está dando confianza y muchas herramientas para que se desempeñen de la mejor forma posible, tanto dentro como fuera de la cancha”, sentenció.