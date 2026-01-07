Paqui Meneghini toma medidas: la especial concentración que el técnico pidió para el plantel de la U

Ya no basta con los ejercicios físicos ni tácticos. Francisco Meneghini quiere dar un paso más allá y darle profundidad a su relación con el plantel de la U. Por lo mismo, el adiestrador argentino cambiará el régimen de la pretemporada estudiantil a partir del próximo lunes 12 de enero y los sacará del Centro Deportivo Azul.

La idea del técnico que trabajó con Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli es conocer a cada uno de los miembros del plantel, más allá de los límites de la cancha y tener tiempo para conversar con ellos de otras cosas que no sean sólo fútbol.

Por lo mismo, le pidió a la gerencia técnica que encabeza Manuel Mayo que le arriende las instalaciones que tiene el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) en Pirque para poder concentrar a todo el plantel durante cinco días y establecer dinámicas que permitan que cada uno de sus miembros compartan experiencias y sentimientos y así se conozcan un poco más.

Además, Paqui sabe que su edad (37 años) ayuda a cortar la brecha generacional que generalmente existe entre el jugador y el cuerpo técnico y eso permitirá que las dinámicas que tiene preparadas sean más efectivas para lograr el objetivo. Pero también se apoyará mucho en los referentes, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, para que todos quieran participar de esta especial forma de preparar la alta competencia.

Marcelo Díaz volvió antes de lo presupuestado a entrenar en el CDA. Foto: @udechile.

Paqui ya cuenta con el soporte del capitán

Uno que se la viene jugando desde el primer día para que el proceso de Meneghini le entregue los mejores resultados a la U, es Marcelo Díaz.

El capitán de los universitarios se presentó el mismo día que estaban citados los juveniles, pese a que estaba citado para tres días después, y participó activamente de las charlas y prácticas que tuvo el nacido al otro lado de la cordillera con los canteranos.

Díaz sabe que la meta de ser campeón de la Liga de Primera debe darse este 2026, pues no pueden seguir alargando la sequía que data desde el Clausura 2017. “La intención es siempre la misma tratar de llevar a la U lo más alto posible, ya lo hicimos los dos años anteriores con (Gustavo) Álvarez y con Francisco lo haremos muy bien”, declaró el integrante de la Generación Dorada a ESPN.

Luego explicitó el soporte que le están dando al director técnico en estos primeros días, sobre todo para que los más jóvenes se pongan en la misma línea que desea el estratega. “Los grandes nos dedicamos a acompañarlo, estar de la mano con él en sus decisiones que son acatadas por todos. Él que decide quién juega y la formación es el entrenador. Nosotros somos trabajadores, nos debemos al club y al entrenador”, concluyó.