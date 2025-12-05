En la previa de un duelo clave: Marcelo Díaz renueva su contrato con la U por una temporada más

Universidad de Chile se juega este fin de semana la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Claro que en la previa de este importante compromiso, los hinchas de la U reciben una buena noticia.

Justo antes de enfrentar a Deportes Iquique en un duelo clave, Marcelo Díaz extendió su contrato con los azules por una temporada más con el fin de seguir peleando por un nuevo título en el torneo nacional.

El volante ha sido una de las figuras del equipo en la zona media del campo de juego. En la temporada 2025 ha estado presente en 38 partidos, incluyendo tanto las competencias locales como internacionales., registrando 2.503 minutos de juego.

La gran meta para 2026

En la previa del duelo contra Deportes Iquique, Díaz tomó la palabra para hacer una evaluación de la temporada, respaldar a Gustavo Álvarez y proyectar el próximo año.

“Yo creo que todos hemos escuchado las declaraciones del profe y ahí coincido con Charles, cada uno tiene distintas opiniones y es libre de expresar lo que siente, de decir lo que se le pasa por la cabeza. Yo por lo que tengo claro y lo dije hace un mes, cuando me preguntaron sobre la continuidad del profe es que él tenía contrato y es así”, indicó.

“Yo no puedo pensar que tenemos afuera al profe, siendo que tiene contrato y tenemos un partido importante el sábado. Lo que sucederá en su futuro, se verá después del campeonato, tendrán que hablar el club y el profe, hacerse un análisis de estos dos años, los que para mí han sido muy buenos”, resaltó Díaz.

“De ahí, empezaremos a hablar con cosas que están sucediendo, no con otras cosas que posiblemente no sucedan. En ese sentido yo como el más veterano de este plantel, sigo confiando en que el profe hasta el día último de su contrato va a dar lo mejor acá”, añadió.

Luego, apuntó a las metas que tienen que tener los azules para el próximo torneo nacional. “Hemos dejado escapar muchísimos puntos. Enfrentaremos a un equipo necesitado y que lucha por escapar del descenso. Nosotros vamos a ir a Iquique a ganar, necesitamos cerrar el año con una victoria. No dependemos de nosotros. Lo que sí nos corresponde es ganar y jugar muy serios”, declaró sobre la combinación de resultados que tienen que darse para clasificar a la Copa Libertadores. Para ello, los azules necesitan imponerse a los Dragones Celestes y esperar que O’Higgins no sume contra Everton.

También aprovechó la instancia para realizar una autocrítica por el desempeño colectivo en la temporada. “Siempre está latente la palabra ‘fracaso’. No se fracasa, no se consiguieron los resultados. Aspiramos a ser campeones, pero no lo fuimos. No nos alcanzó. Equivocamos el foco en algún momento”, acusó.

Por lo mismo, proyectó que en la temporada 2026 tendrán como meta conseguir un nuevo título. “La U no puede bajarse nunca de este lugar de exigencia. Si me pongo como condición el próximo año tenemos que ser campeón. Quiero ser campeón, lo merecemos y lo necesitamos”.