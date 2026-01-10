El día que Octavio Rivero, el nuevo refuerzo azul, le juró amor eterno a Colo Colo: “No jugaría en la U”

Lo esperaron un año. Y hasta se habló de una “obsesión” del gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, por tenerlo en su equipo. El deseo comenzó a cumplirse este sábado, cuando Octavio Rivero pisó suelo chileno y fue a las dependencias del Centro Deportivo Azul a firmar el contrato que lo liga a Universidad de Chile.

Sin embargo, el delantero uruguayo no siempre quiso ser parte del elenco de La Cisterna. Su paso por Colo Colo, entre 2016 y el 2018, lo marcó profundamente. En Macul ganó la mayor parte de los títulos que consiguió hasta ahora, incluido el Campeonato de Transición de 2017. Suma cuatro coronas. Además, celebró un doblete en el Superclásico de abril de 2017.

“Me gustaba mucho Colo Colo, sigo hablando con muchos de mis compañeros y amigos. Me encantó Santiago cuando estuve ahí y mi hija es chilena... La gente me demuestra mucho cariño y eso me hace querer mucho al club. Obviamente me gustaría volver”, reveló en una entrevista con radio Futuro el año 2019.

Lo que puede meterlo en líos ahora vino después. “ A mí me gustó mucho Colo Colo. Aprendí lo que era el club, aprendí lo que significaba para todos. Estoy muy identificado con el club y no jugaría en la U. Me siento en mi casa en Colo Colo. Tengo muy buena relación con mis compañeros y con todos. Ojalá algún día pueda volver”, amplió.

Octavio Rivero llegó a Santiago para convertirse en nuevo delantero de la U de Chilepic.twitter.com/SqISs7pd9r — Daniel Navas V. (@DanielNavasV) January 10, 2026

Las declaraciones las formuló poco después de partir a México para vestir la camiseta del Atlas en México e iniciar un largo periplo.

La última estación fue la del Barcelona de Ecuador, institución que le arruinó la sorpresa a la U anunciando su partida. “Barcelona Sporting Club comunica a sus socios e hinchas, que ha alcanzado un acuerdo con el Club Universidad de Chile para la transferencia del jugador Octavio Rivero”, aseguró el astillero en sus redes sociales.

“La operación corresponde a una venta definitiva, que incluye la cesión de sus derechos federativos y económicos a la institución chilena”. Eso sí, el arribo del charrúa no implica que los estudiantiles desistan de la otra gestión que realizan para fortalecer el ataque: el intento por fichar a Juan Martín Lucero.

Sin embargo, el caso del Gato, quien también brilló en el cuadro popular, es más complejo: su pase pertenece a Fortaleza, de Brasil, y el salario del futbolista supera los $ 110 millones.

Mientras, el seleccionado paraguayo Lucas Romero ya está en Chile para sumarse a los azules y durante la semana pasada se anunció el fichaje de Eduardo Vargas, quien vuelve después de 14 años y con el recuerdo latente de haber sido figura en la campaña perfecta que los llevó a ganar la Copa Sudamericana, en 2011.