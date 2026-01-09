Universidad de Chile busca potencia ofensiva. Los azules se arman de la mano de Francisco Meneghini con un objetivo claro: obtener el título que les resulta esquivo desde la primera parte de 2017. La paciencia de los hinchas está agotada hace rato.

La consecución de los objetivos va de la mano de un elemento clave: los goles. En ese contexto, Azul Azul está a punto de encontrar una posible solución a la falta de contundencia: el uruguayo Octavio Rivero está a una firma de transformarse en el nuevo refuerzo de los azules. El segundo después de Eduardo Vargas, de quien también se espera que contribuya en esa materia.

Día clave en los azules: Octavio Rivero está a una firma de transformarse en refuerzo de Universidad de Chile

Rivero es un antiguo objetivo de mercado para el club estudiantil. Su fichaje ya había sido intentado en la temporada anterior. Ahora, además de ese interés, hay un factor fundamental que facilita la gestión: el ariete finalizó el vínculo con Barcelona de Ecuador, el club que defendió durante 2025.

Rivero ya cuenta con una exitosa experiencia por el fútbol chileno: entre 2016 y 2018 defendió a Colo Colo. Con los albos consiguió el título en el Torneo de Transición de 2017, la Copa Chile de 2016 y las Supercopa de 2017 y 2018. En el paso por los albos disputó 62 partidos y anotó 23 goles. Además, aportó ocho asistencias.

Octavio Rivero (Foto: @barcelonasc)

En 2021 volvió al fútbol nacional, para enrolarse en Unión La Calera. En los cementeros anotó ocho goles en 20 encuentros. También se puso la camiseta de Unión Española, entre 2023 y 2024. Marcó cuatro goles en 13 compromisos.

Un vacío por llenar

La llegada del uruguayo, de 33 años, sirve, también, para llenar el espacio que dejará Leandro Fernández, quien no será considerado por el nuevo técnico, Fernando Meneghini. La partida del transandino es fuertemente resistida por los fanáticos.

El arribo del charrúa no implica que los estudiantiles desistan de la otra gestión que realizan para fortalecer el ataque: el intento por fichar a Juan Martín Lucero. Sin embargo, el caso del Gato, quien también brilló en Colo Colo, es más complejo: su pase pertenece a Fortaleza, de Brasil, y el salario del futbolista supera los $ 110 millones.

Mientras, el seleccionado paraguayo Lucas Romero ya está en Chile para sumarse a los azules. El guaraní, quien será cedido por el Recoleta, se someterá a los exámenes médicos respectivos antes de firmar el contrato que lo unirá a la U.