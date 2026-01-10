Barcelona arruina la sorpresa y anuncia la llegada de Octavio Rivero a Universidad de Chile

Después de varios meses de negociación, la historia entre Octavio Rivero y Universidad de Chile llegó a buen puerto. El delantero charrúa, que había sido objeto de interés por parte de la gerencia de Azul Azul durante largo tiempo, finalmente solucionó su situación contractual con Barcelona de Guayaquil y está listo para arribar al CDA.

Así lo confirmó el mismo cuadro ecuatoriano, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales en el que anunciaban la salida anticipada del uruguayo. “Barcelona Sporting Club comunica a sus socios e hinchas, que ha alcanzado un acuerdo con el Club Universidad de Chile para la transferencia del jugador Octavio Rivero”, parten diciendo.

En el escrito, detallan las claves del fichaje: “La operación corresponde a una venta definitiva, que incluye la cesión de sus derechos federativos y económicos a la institución chilena”.

A su vez, le dejan los buenos deseos por su destacado paso en el conjunto aurinegro, donde anotó 25 goles en 56 partidos. “Como club, agradecemos a Octavio Rivero por su compromiso, profesionalismo y entrega durante el tiempo que defendió la camiseta amarilla. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales”, cierran.

De esta manera, Barcelona se adelanta al anuncio de Azul Azul y confirma la llegada de un jugador cuyo pase se hizo esperar en la tienda universitaria. Cabe remarcar que, durante el mercado de verano de 2025, la U intentó contar con los servicios de Rivero. Sin embargo, las negociaciones por destrabar su salida no fueron fructíferas y el ariete debió permanecer en Ecuador. Por consecuencia, el director deportivo Manuel Mayo tuvo que recurrir a la incorporación tardía de Lucas Di Yorio, que llegaba en condición de préstamo desde Athletico Paranaense.

Ahora, Rivero se alista para arribar al país e integrarse a las prácticas que comanda el DT Paqui Meneghini. Este lunes, en el complejo deportivo del Sifup, ubicado en Pirque, los laicos continuarán con su pretemporada y ya contarán con tres refuerzos abrochados: el mencionado uruguayo, el volante Lucas Romero y Eduardo Vargas. Juan Martín Lucero, en tanto, está a solo detalles de ser el cuarto fichaje para el 2026.