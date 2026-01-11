Mito Pereira: “Me gusta el golf, pero todo lo que conlleva ser golfista profesional ya me tenía un poco agotado”
A dos semanas de anunciar su retiro, el ahora exgolfista habla sobre su presente fuera de las canchas y la influencia de Joaquín Niemann y Fernando González en esta decisión. Hoy, a los 30 años, dice que está listo para comenzar una nueva vida.
Las últimas semanas han sido intensas para Guillermo ‘Mito’ Pereira. Con apenas 30 años, dio un paso que sorprendió al golf mundial, anunciando su retiro y dejando prematuramente una exitosa carrera que lo llevó a ser top 50 y a rozar un major y una medalla olímpica. Hace un tiempo se radicó definitivamente en Chile junto a su esposa Antonia Prida y su hijo León. Hoy está en la búsqueda de una casa en Buin o en Pirque para echar raíces definitivamente.
Provisoriamente está instalado con su familia en una espaciosa casa en Vitacura, con una inmejorable vista al Cerro Manquehue. Desde ahí, se inspira pensando en los diversos deportes al aire que le gusta practicar y que más de alguna lesión le han dejado en el último tiempo. Sin embargo, reconoce que está muy tranquilo con la decisión que tomó y que nada le impide hacer las cosas que realmente le gustan.
¿Cómo fue el día después de que anunció su retiro?
Aunque ya tenía decidido el retiro, completamente seguro, anunciarlo igual es un paso más. Y fue un poco de alivio, pero también un poco de sentimientos encontrados; de realmente saber que ya no voy a seguir jugando. Pero en verdad súper feliz al día siguiente, y sobre todo viendo la cantidad de gente que hacía comentarios tan positivos y tan buena onda. Sentí que mucha gente me apoyaba y al mismo tiempo se sentían orgullosos por mí y de verdad me sentí muy querido después de haber anunciado el retiro.
¿Cuál fue el suceso o momento exacto en que decide dejar el golf?
Creo que no hubo un momento exacto, pero sí venía planeando un poco este retiro hace un par de años. Sobre todo cuando ya sabíamos que nuestro hijo iba a nacer, haberme vuelto a Chile... Como que era una idea en desarrollo que sabía que en el corto plazo iba a pasar y que yo quería. También, como no me fue bien y no pude mantener la tarjeta del LIV, fue como un punto de decir “ya, ¿sabís qué? Quizás ahora es el momento”. Y yo estaba listo para hacerlo.
Fue un proceso, un proceso de un par de años, de pensarlo bien, de realmente ser honesto conmigo mismo, de qué es lo que quiero. Y efectivamente esto es lo que quiero: poder estar con mi familia, poder disfrutar de otras cosas. Pero en verdad siempre he tenido la filosofía de hacer otras cosas en mi vida y hace dos años comenzó a convertirse más en realidad.
¿Lo estaba pasando bien jugando? ¿Le gusta el golf?
La verdad es que sí, me gusta jugar golf. Obviamente cuando uno está jugando mal se pone más frustrante, es un poco más cansador, pero sí me gusta jugar golf. Lo que quizás me cansa un poco es todo lo que conlleva eso. Viajes, no estar donde quiero estar, de repente familia, hacer otras cosas que me gustan. La verdad, jugando golf y siendo ese tipo de deportista, no se puede, así que la respuesta sería sí, me gusta, pero todo lo que conlleva ser golfista profesional ya me tenía un poco agotado.
¿Cómo tomó su familia la decisión? ¿Alguien le pidió reconsiderarla?
Mi familia ya tenía una idea de que lo iba a hacer, nadie me pidió reconsiderarla. Creo que todos aceptaron que esta es mi decisión y que la estoy tomando con toda la seriedad y honestidad posible, así que todos respetaron lo que quería hacer. Obviamente hubo consejos de qué hacer o qué es lo que se viene, pero nadie realmente se opuso a que lo hiciera. Ellos saben cómo soy, saben cuál siempre ha sido un poco mi pensamiento sobre jugar golf y de la vida.
¿Cómo surgió la idea de tomar un café con Fernando González?
Surgió porque hace un año jugamos golf en Estados Unidos en Medalist con Joaco y el Feña. Y como yo ya venía pensando esto, le empecé a preguntar un par de cosas de cuándo él se retiró, cómo fue. Preguntas no tan desarrolladas, pero tanteando un poco qué era lo que significaba. Y, cuando me volví a Chile este año, ya decidido de tomar esta decisión, me quise juntar con él porque sabía que él en muchos ámbitos tenía algo muy parecido a mí.
Entonces fui a conversar con él, conversamos largo, me dijo cómo él lo había sentido cuando se retiró, cosas que le habían pasado, al final, su experiencia en la decisión que yo estaba tomando. Me ayudó mucho, me ha seguido ayudando el Feña en este camino, así que estoy bien agradecido de haber podido hablar con él y todavía contar con su apoyo.
¿Es verdad que se puso una meta económica hace unos años y una vez que la cumplió decidió retirarse?
Más que una meta económica como un número, sí quería estar bien, con una buena base económica para poder hacer esto. Se entiende obviamente que la plata no es la felicidad, pero ayuda, y ayuda a tener un poco una tranquilidad. Entonces sí influyó en esta decisión y el haberme ido al LIV obviamente me generó muchos más ingresos y puedo tomar esta decisión con mucha más claridad, sacando un poco el tema económico del medio.
¿Cómo ve el futuro del LIV, tomando en cuenta que se fueron figuras importantes como Brooks Koepka?
Creo que el LIV ha ido mejorando año a año. Si bien todavía recién lleva cuatro años y ha ido evolucionando con lo que se ha pedido, los jugadores están contentos y creo que ellos van a tratar de hacer todo lo posible para cada año mejorar más la liga. Con respecto a Brooks, la verdad no tengo mucha información de qué es lo que quiso hacer, de cómo salió ni de qué forma, Entonces no podría decir mucho, pero creo que el LIV sí tiene un buen futuro y se nota que están poniéndole todo lo que pueden para que sea exitoso.
¿Qué tanto influyó en su decisión el haber tenido una carrera tan precoz y haber enfrentado la presión desde tan joven?
Haber tenido una carrera desde tan chico me ayudó a ser un gran golfista porque desde muy chico estuve en competencia, desde muy chico viajé. Pero también también son sacrificios, cosas que uno se pierde. Por lo mismo, me retiré a los 15 años por dos años, pero esos dos años me ayudaron mucho y no me arrepiento en nada de haberlo hecho. Me ayudó harto como persona, a forjar muy buenas amistades, a haber estado en otras cosas que me gustan, otros deportes y, después, haber tomado la decisión de decir quiero volver a jugar golf y poder tener una buena carrera.
¿Le gustaría que su hijo fuera golfista?
Es una pregunta complicada porque sé que las alegrías que te da el deporte son increíbles. Cuando las cosas salen bien, es algo que no sé si logre sentir con algún otro tipo de deporte o proyecto, pero también sé las partes malas... Al final la decisión va a ser cien por ciento de él, en lo que quiera hacer lo voy a apoyar y más adelante verá si es que lo quiere hacer o no. Yo no lo voy a empujar a nada, sino que voy a tratar de darle las mejores herramientas en todo.
¿Cuál fue el mejor recuerdo en su carrera y cuál fue el peor?
Son muchos recuerdos buenos. Partiendo desde muy chico a viajar a Estados Unidos, haber salido segundo dos veces en el Junior World, ganar el Optimist. Recuerdos que me hicieron crecer. Después, como profesional, el paso por el PGA Latinoamérica, al Korn Ferry, haber ganado tres veces ahí, luego casi haber ganado un major, ser cuarto en los Juegos Olímpicos y jugar por Torque en el LIV, además de tener la posibilidad de viajar con la Anto mientras jugaba...
¿Y los malos...?
Más que recuerdos malos, hay momentos malos, pero que cuando uno mira para atrás siempre es algo que te hizo crecer. Pasó exactamente lo que tenía que pasar en el momento exacto y después uno se da cuenta de que son cosas que tienen que pasar y que te ayudan a crecer.
¿Le sigue dando vuelta el último hoyo en el PGA Championship de 2022?
No, en verdad... O sea, en un principio, igual sí. Obviamente que lo repasaba y todo. Pero miro para atrás y no... Como que no me duele. Al final lo tomo como una experiencia que fue increíble. Pero no... No lo tomo como algo así que como que soñara con la cuestión, nooo.
¿Cómo definiría a Joaco Niemann y cómo lo fue acompañando en su decisión?
Un crack. Golfísticamente y como persona. Obviamente golfísticamente es muy muy bueno y creo que no tiene techo. Ha logrado cosas increíbles, pero va a seguir haciéndolo y más. Siempre me ha apoyado en lo que yo he querido hacer. Él me conoce, sabe un poco mi filosofía en el golf y lo que yo quiero hacer. Entonces, me notaba súper seguro, contento. Él también sentía que yo iba a estar bien y que realmente era lo que yo quería. Así que siempre me acompañó.
¿Qué tiene pensado hacer ahora?
La verdad es que no he pensado exactamente lo que voy a hacer, lo estoy tomando con calma. Esa es una de las cosas que el Feña me dijo: “Date un tiempo para pensar, un poco de luto”. Estoy metido en un proyecto o dos que son cosas que me mantienen haciendo algo, pero no me exige tanto. Y después más adelante, no sé, ver cómo compartir toda la experiencia que he ganado. Quizás mediante charlas con gente que quiera escuchar o aprender un poco, niños... Creo que tengo harto que aportar en tema de experiencia y de cómo he vivido todo lo que he vivido. Sí me gustan mucho otros deportes, creo que eso siempre lo seguiré haciendo. Me gusta mucho andar en bici, andar en moto, pádel, tenis, esquiar...
¿Le cierra definitivamente la puerta a un regreso al golf? Se lo pregunto porque muchos deportistas intentan volver para que sus hijos los vean jugar.
Por ahora es un cierre súper definido. A ver, nunca se sabe qué es lo que puede pasar más adelante y menos en el golf, que es una carrera tan larga. Quizás si me dan ganas más adelante de jugar y hacerlo de otra forma, como para que mi hijo me vea jugar o con otro objetivo, puede ser, pero por ahora la verdad es que creo que es bien definitivo.
Cuando pasó lo del PGA Championship, muchos deportistas top lo apoyaron. Ahora, con su retiro, ¿algunos lo llamaron o le mandaron algún mensaje?
Sí, bastante gente me llamó, me mandó mensajes de apoyo. Sergio García, Dany Lee, (Anirban) Lahiri, Thomas Pieters, David Puig, Abraham (Ancer) y todo el equipo Torque... Fue increíble en Instagram y en las redes sociales el apoyo que me dio la gente, quedé impactado. Fue muy bonito eso.
¿Cuál es su sueño de aquí en adelante?
Mira, así como mi sueño, realmente no lo tengo claro. Creo que lo más importante para mí en este minuto es la familia; ser un buen papá, estar presente, poder criar a nuestros hijos con la Anto. Creo que ese es el proyecto más importante de mi vida. Por el momento estoy pensando solo en eso y en mí, tratar de estar lo mejor posible y tener tiempo para nosotros.
