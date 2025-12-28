El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira

El lunes pasado, Guillermo Pereira remeció al golf mundial y al deporte chileno al anunciar su retiro de la actividad, con 30 años. Una decisión que hace un par de meses era un fuerte rumor en los fairways y que se aceleró tras su descenso en el LIV, el millonario circuito con el que le quedaba un año de contrato.

“No es una decisión que haya partido pensando hace poco. Siempre fui de la convicción de hacer hartas cosas en mi vida, no solamente jugar golf. Ahora tengo una familia. Desde que partí de nuevo a jugar golf, a los 17, siempre tuve atrás de mi cabeza no jugar hasta los 60, hacer una buena carrera y tener la opción de hacer lo que estoy haciendo ahora. Cumplí varios logros y estoy muy tranquilo y muy feliz”, explicó minutos después de su anuncio.

Su entorno, en tanto, mantuvo el hermetismo en todo momento para no entorpecer la determinación del pircano. “No puedo dar ninguna información. Él es el que tendría que darla y no tengo la autorización para hablar de eso”, se disculpaba su padre, del mismo nombre, pocos días antes de que diera el anuncio.

Una de las personas que se enteró de la decisión fue Fernando González. El triple medallista olímpico jugó un rol clave en este paso que daría el oriundo de Pirque, a partir de una cita con el ahora exgolfista, a comienzos de noviembre.

Mito Pereira junto a Joaquín Niemann. . Por Photosport

“Ahora en la vida no me estresa nada. No iba a anunciar nada, pero hace dos meses me junté con Fernando González, me dijo que lo hiciera y que me diera un luto, un tiempo para no hacer nada, no preocuparte por nada, aburrirte, y después ver qué cosas hacer”, reveló Mito sobre la crucial conversación con el otrora top 5.

Consultado por El Deportivo, el Bombardero de La Reina entrega algunos detalles de ese encuentro. “Cuando me pidió juntarnos, no me sorprendió lo que quería hablarme”, señala el extenista. Y añade: “No me sorprendió porque a mí me pasó; retirarme joven, tener las ganas de retirarme, de hacer otras cosas... Claro, era raro que me dijera ‘vamos a tomarnos un café’. No era muy común, digamos”.

“Lo conozco hace un tiempo, no hablamos mucho, pero tengo una admiración y un cariño súper grande por él. Me invitó a tomar un café y ahí conversamos”, recuerda Feña sobre la particular invitación.

Un reflejo propio

Hubo una conexión inmediata por la misma realidad que enfrentó González cuando dejó el tenis, con 31 años, en 2012: “Me trajo muchos recuerdos; yo también me retiré joven hace un tiempo, eso sí. Obviamente, yo podría haber seguido jugando. Mito perfectamente más que yo todavía. Pero son decisiones de vida. O sea, más allá de trabajo”.

En ese contexto, logró reconocer algo muy común en este tipo de situaciones, especialmente, cuando se refiere al entorno. “Creo que lo más importante siempre es uno; estar bien y contento con lo que estás haciendo. El tema es que mucha gente viene a opinar, viene a aconsejarte, y no sabe verdaderamente lo que uno siente. Entonces, creo que eso es súper importante. La decisión que tomó Mito, que la tomó él, fue algo meditado y obviamente está más que merecido”, resalta.

Sobre lo que vino después, González señala que el contacto ha sido esporádico. “Más que acompañar, fue un café nomás. Nos tomamos un café y hemos hablado de repente. Sabe que estoy ahí para lo que necesite. Así que espero que pronto le den ganas de ir a jugar golf conmigo y así yo voy a jugar tenis con él”, precisa González.

Mito, por su parte, no tiene ciento por ciento claro qué hará fuera del golf. “No sé todavía, estoy haciéndole caso al Feña. Tengo que arreglar, cuadrar varios temas, desde lo económico hasta dónde vivir”, señaló en la semana, tras anunciar su retiro.

A pocos meses de cumplir 31 años, Mito Pereira inicia la vida que siempre soñó fuera de las canchas, y con más de US$ 20 millones en la cuenta corriente por concepto de premios.