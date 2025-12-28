SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira

    A principios de noviembre, ambos sostuvieron una conversación clave. Sin tener una relación tan estrecha en ese momento, el Bombardero aconsejó al golfista sobre cómo retirarse, algo que él mismo vivió en 2012, a los 31 años. El triple medallista olímpico revela detalles de ese encuentro y cómo se vio reflejado en la realidad que estaba viviendo el oriundo de Pirque.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira. Foto: @torqueGC_

    El lunes pasado, Guillermo Pereira remeció al golf mundial y al deporte chileno al anunciar su retiro de la actividad, con 30 años. Una decisión que hace un par de meses era un fuerte rumor en los fairways y que se aceleró tras su descenso en el LIV, el millonario circuito con el que le quedaba un año de contrato.

    No es una decisión que haya partido pensando hace poco. Siempre fui de la convicción de hacer hartas cosas en mi vida, no solamente jugar golf. Ahora tengo una familia. Desde que partí de nuevo a jugar golf, a los 17, siempre tuve atrás de mi cabeza no jugar hasta los 60, hacer una buena carrera y tener la opción de hacer lo que estoy haciendo ahora. Cumplí varios logros y estoy muy tranquilo y muy feliz”, explicó minutos después de su anuncio.

    Su entorno, en tanto, mantuvo el hermetismo en todo momento para no entorpecer la determinación del pircano. “No puedo dar ninguna información. Él es el que tendría que darla y no tengo la autorización para hablar de eso”, se disculpaba su padre, del mismo nombre, pocos días antes de que diera el anuncio.

    Una de las personas que se enteró de la decisión fue Fernando González. El triple medallista olímpico jugó un rol clave en este paso que daría el oriundo de Pirque, a partir de una cita con el ahora exgolfista, a comienzos de noviembre.

    Mito Pereira junto a Joaquín Niemann. . Por Photosport

    “Ahora en la vida no me estresa nada. No iba a anunciar nada, pero hace dos meses me junté con Fernando González, me dijo que lo hiciera y que me diera un luto, un tiempo para no hacer nada, no preocuparte por nada, aburrirte, y después ver qué cosas hacer”, reveló Mito sobre la crucial conversación con el otrora top 5.

    Consultado por El Deportivo, el Bombardero de La Reina entrega algunos detalles de ese encuentro. “Cuando me pidió juntarnos, no me sorprendió lo que quería hablarme”, señala el extenista. Y añade: “No me sorprendió porque a mí me pasó; retirarme joven, tener las ganas de retirarme, de hacer otras cosas... Claro, era raro que me dijera ‘vamos a tomarnos un café’. No era muy común, digamos”.

    “Lo conozco hace un tiempo, no hablamos mucho, pero tengo una admiración y un cariño súper grande por él. Me invitó a tomar un café y ahí conversamos”, recuerda Feña sobre la particular invitación.

    Un reflejo propio

    Hubo una conexión inmediata por la misma realidad que enfrentó González cuando dejó el tenis, con 31 años, en 2012: “Me trajo muchos recuerdos; yo también me retiré joven hace un tiempo, eso sí. Obviamente, yo podría haber seguido jugando. Mito perfectamente más que yo todavía. Pero son decisiones de vida. O sea, más allá de trabajo”.

    En ese contexto, logró reconocer algo muy común en este tipo de situaciones, especialmente, cuando se refiere al entorno. “Creo que lo más importante siempre es uno; estar bien y contento con lo que estás haciendo. El tema es que mucha gente viene a opinar, viene a aconsejarte, y no sabe verdaderamente lo que uno siente. Entonces, creo que eso es súper importante. La decisión que tomó Mito, que la tomó él, fue algo meditado y obviamente está más que merecido”, resalta.

    Sobre lo que vino después, González señala que el contacto ha sido esporádico. “Más que acompañar, fue un café nomás. Nos tomamos un café y hemos hablado de repente. Sabe que estoy ahí para lo que necesite. Así que espero que pronto le den ganas de ir a jugar golf conmigo y así yo voy a jugar tenis con él”, precisa González.

    Mito, por su parte, no tiene ciento por ciento claro qué hará fuera del golf. “No sé todavía, estoy haciéndole caso al Feña. Tengo que arreglar, cuadrar varios temas, desde lo económico hasta dónde vivir”, señaló en la semana, tras anunciar su retiro.

    A pocos meses de cumplir 31 años, Mito Pereira inicia la vida que siempre soñó fuera de las canchas, y con más de US$ 20 millones en la cuenta corriente por concepto de premios.

    Lee también:

    Más sobre:GolfLT DomingoPolideportivoLIV GolfTenisFernando GonzálezMito Pereira

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Italia detiene a nueve personas por presunta financiación de Hamas a través de organizaciones benéficas

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Lynne Ramsay, cineasta: “Me siento atraída por personajes tridimensionales, que poseen oscuridad y luz”

    Colombina Parra: “Yo no quería ser Parra. Quería que me respetaran siendo nadie. Pero todo eso hoy ya no me afecta”

    José Donoso y la mancha del origen: confesiones inéditas sobre la familia y el miedo

    Las mejores imágenes que marcaron los conciertos del año en Chile

    Lo más leído

    1.
    El escándalo de la AFA no se detiene: Chiqui Tapia es imputado en Argentina por supuestos delitos tributarios

    El escándalo de la AFA no se detiene: Chiqui Tapia es imputado en Argentina por supuestos delitos tributarios

    2.
    Tomás Barrios cierra el año con un título justo antes de su viaje a Australia

    Tomás Barrios cierra el año con un título justo antes de su viaje a Australia

    3.
    Presidente de la Federación de Golf: “A Mito Pereira le quedaban 15 años de carrera”

    Presidente de la Federación de Golf: “A Mito Pereira le quedaban 15 años de carrera”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Incendios forestales en la zona central: condiciones climáticas adversas marcan este sábado
    Chile

    Incendios forestales en la zona central: condiciones climáticas adversas marcan este sábado

    Gajardo condena nuevo ataque a memorial El Vuelo en San Joaquín: “La vandalización es inaceptable”

    Controlan incendio en bodega en el centro de Santiago: se desplegaron cerca de 250 voluntarios de Bomberos

    La cuarta C: concesión
    Negocios

    La cuarta C: concesión

    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM

    Codelco y SQM sellaron su alianza en salar de Atacama y crean nueva empresa: Nova Andino Litio

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira
    El Deportivo

    El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira

    Con históricos, favoritos y un debutante: la legión chilena se lanza al Dakar 2026

    El gran 2025 de los técnicos chilenos: la distinta formación de los entrenadores que arrasaron con los títulos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Lynne Ramsay, cineasta: “Me siento atraída por personajes tridimensionales, que poseen oscuridad y luz”

    Colombina Parra: “Yo no quería ser Parra. Quería que me respetaran siendo nadie. Pero todo eso hoy ya no me afecta”

    Italia detiene a nueve personas por presunta financiación de Hamas a través de organizaciones benéficas
    Mundo

    Italia detiene a nueve personas por presunta financiación de Hamas a través de organizaciones benéficas

    Bolsonaro se somete a nueva intervención quirúrgica en Brasilia para tratar su crisis de hipo

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes por reconocimiento israelí de Somalilandia

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad