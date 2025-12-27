Presidente de la Federación de Golf: “A Mito Pereira le quedaban 15 años de carrera”

Presidente de la Federación de Golf lamenta el retiro de Mito Pereira y apunta a la competitividad del LIV. . Por @torqueGC_

Mito Pereira sacudió al golf chileno. Este lunes, el deportista anunció su retiro de la actividad. Lo hace con solo 30 años, luego de dos temporadas para el olvido en el LIV. “Escribo estas líneas para contarles que después de un tiempo de reflexión he decidido poner término a mis carrera como golfista profesional. No es una determinación que tome de la noche a la mañana. La venía meditando y esperando el momento adecuado para comunicarla”, expuso en sus redes sociales.

“Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad. Hubiera tratado de llegar hasta ver cuando sintiera que lo lograra en términos económicos. Ahora, uno no puede estar viendo la cuenta corriente cuando eres deportista, cuando al principio tienes que pagar mucho”, reconoció horas más tarde.

Desde la Federación de Golf de Chile lamentan la decisión de Pereira. En entrevista con El Deportivo, el presidente del organismo, Felipe Bertin, reflexiona en torno a la noticia. “Lamentamos que haya terminado su carrera tan prematuramente, porque creemos que Mito podía llegar a mucho más. Tiene solo 30 años. El pick de un golfista son los 35. Le quedaban 15 años de carrera, fácil. Había dado mucho por el golf chileno, me acuerdo de lo que pasó en los Juegos Olímpicos, en el PGA Championship, y toda su carrera, que fue súper meteórica y productiva”, señala de entrada.

¿Estaban al tanto del retiro de Mito Pereira o los tomó por sorpresa?

Había rumores... Yo no tenía directamente a alguien que me lo hubiera contado, pero había perdido la tarjeta del LIV, estaba lesionado, se había caído en bicicleta, se había quebrado la clavícula y estaba en recuperación. Uno no lo creía hasta que mandó el comunicado, así que lo lamentamos.

¿Los golpea que uno de sus exponentes se retire tan joven?, ¿afecta a las nuevas generaciones?

Sin duda nos afecta. Mito y Joaquín Niemann son los exponentes máximos del golf chileno. Fue la época dorada, con los dos muy arriba. Que de los dos más importantes se baje uno, claramente afecta. Sin embargo, como federación trabajamos mucho en el golf amateur y juvenil. Tenemos muchos potenciales nuevos jugadores, pero esto afecta a los jóvenes en términos de inspiración, sin duda.

Felipe Bertin, presidente de la Federación de Golf. Miguel Gonz�lez

¿Qué trabajo realizan para que aparezcan nuevos Pereira o nuevos Niemann?

En Chile hay campeonatos juveniles prácticamente todos los fines de semana, incluso se superponen. Tenemos academias de golf ultra competitivas, programas de golf juvenil, femenino y masculino, y cursos permanentes de reglas. Como federación, en los últimos años hemos triplicado nuestro presupuesto y quintuplicado la salida al exterior. Acabamos de aprobar salir aún más y competir en campeonatos más exigentes, como en Estados Unidos y Europa. Gracias a ese trabajo, en el último tiempo hemos estado siempre en el top tres sudamericano y ganando campeonatos juveniles y prejuveniles.

¿Cree que esto es un golpe al LIV, considerando que intenta competir con el PGA Tour?

El LIV no es igual al PGA Tour. El PGA es, sin duda, el tour más importante del mundo, con mucha historia, y es una carrera muy difícil. Para poder jugar en el PGA Tour hay que partir por una qualy, o entrar al PGA Tour América, subir al Korn Ferry y después al PGA Tour, lo cual es muy complejo. Se habla de unos 20 mil profesionales que quieren entrar a distintos tours, y al PGA solo llegan entre 175 y 225 jugadores. Es un número muy reducido. El LIV es otra cosa, es mucho más comercial. Va a buscar a los mejores jugadores y, si aceptan, aceptan. Desde que llevó a Jon Rahm no ha habido grandes contrataciones.

¿No es competitivo?

El LIV ha ido haciendo ajustes. Puso el cuarto día, busca tener jugadores con ranking y está trabajando con el tour asiático como vía de ingreso. Pero si no obtiene un sistema de clasificación más competitivo, esta racha no le va a durar mucho, lamentablemente para nosotros, porque ahí está Joaquín Niemann.

¿Se debe apuntar a más competencia en vez de solo ofrecer cifras altas de dinero?

Exactamente. Claramente el LIV debe optar por una opción más competitiva.

¿Existe temor de que Niemann también termine su carrera joven?

No, porque está bien físicamente. Lidera un equipo como capitán, recordemos que el año pasado fue el que más campeonatos ganó. Perdió el torneo anual por un tema de formato, pero está en un momento totalmente distinto al de Mito.

Mito tuvo un muy buen primer año en el LIV y luego bajó su rendimiento. ¿A qué cree que se debió?

No lo sé con certeza. Puede ser por temas familiares o personales. El golf es un deporte muy mental y, si uno no está bien de cabeza, es difícil hacer un buen score, porque el swing lo tiene. El año pasado vivió en Chile e iba y volvía a jugar campeonatos, y creo que eso también afecta. Estar en Estados Unidos, viviendo allá y compitiendo semana a semana, influye mucho. Quizás no estaba tan motivado, y eso se refleja en su retiro prematuro.

¿Lo ve participando en actividades del golf chileno o en algún cargo federativo?

Sin duda. Mito no se va a quedar con los brazos cruzados. Algo va a hacer y seguramente ligado al golf. Esperamos que defina pronto su futuro y, si podemos contar con él, va a ser muy importante.