    La reacción de Joaquín Niemann al retiro de Mito Pereira

    El talagantino se refiere al anuncio de su excompañero de equipo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La reacción de Joaquín Niemann al retiro de Mito Pereira. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    Joaquín Niemann se refirió al retiro de Mito Pereira del golf profesional. El jugador anunció este lunes su decisión a través de sus redes sociales. Ambos compartían equipo en Torque GC, dentro del circuito LIV. Arrastran una amistad de décadas desde el inicio de ambos en la disciplina.

    “No hay mucho qué decir. Hablé con Mito desde que se fue del equipo y más o menos sabía lo que tenía pensado hacer”, expresó Niemann a radio ADN. “Sabía que iba a estar tranquilo y contento con la decisión que tomara”, agregó.

    El subcampeón del LIV Golf destacó la relación construida con Pereira. “Conviví mucho con él, momentos de tensión, de alegría, muchos tipos de momentos. Sé que será cercano aunque no esté jugando al golf. Nada más que apoyo a Mito”, sostuvo.

    El anuncio de Pereira se produjo a través de una extensa publicación en Instagram. “Después de un tiempo de reflexión he decidido poner término a mi carrera como golfista profesional”, escribió el deportista.

    Entre los motivos, Pereira explicó un cambio de prioridades personales. “Hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales”, señaló. En su balance, recordó hitos como los tres títulos del Korn Ferry Tour, su llegada al PGA Tour, su paso al LIV Golf con Torque y su representación de Chile en los Juegos Olímpicos, donde obtuvo diploma olímpico en Tokio 2020.

    El retiro también generó reacción desde el LIV Golf, que a través de sus redes sociales despidió al golfista nacional. “Gracias por los recuerdos, Mito. Te deseamos lo mejor en tu próxima etapa”, publicaron desde la organización.

