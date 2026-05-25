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    Presidente de Peñarol carga contra Bielsa y pide interceder por Nández: “Está divino para Europa, no para un país como este”

    La decisión del técnico rosarino sigue generando reacciones de todo tipo de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Presidente de Peñarol carga contra Bielsa y pide interceder por Nández: “Está divino para Europa, no para un país como este”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    A pocos días del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, llamó la atención con una criticada decisión.

    El rosarino optó por dejar fuera de los 26 integrantes de la nómina definitiva a Nahitan Nández, a pesar de los buenos números que había registrado en la temporada.

    El lateral derecho de 30 años, integrante del Al Qadsiah de Arabia Saudita, registró 8 goles y 11 asistencias en 36 partidos. Además, con la Celeste, se había transformado en una pieza habitual en el armado del equipo, ya que desde la llegada del Loco, el lateral acumuló 22 presencias en 33 partidos entre Copa América y Eliminatorias.

    Una de las voces más críticas a esta determinación fue la del presidente de Peñarol Ignacio Ruglio. En diálogo con el programa Punto penal de Canal 10 de la televisión uruguaya, indicó estar “recaliente con lo que pasó. Ayer volaba de calentura. Fue de las cosas que más me dolió. Obviamente le escribí. Tenemos una amistad muy cercana. Todos los disparates que te puedo decir sobre la decisión, te los digo uno atrás del otro. No tiene ningún sentido lo que le hicieron”, indicó en relación al futbolista formado en los Carboneros.

    También criticó a la Asociación Uruguaya de Fútbol por “la falta de autoridad” para imponerse. “Los técnicos pueden hacer lo que quieran, porque son los técnicos, pero vos tenés que tener ascendencia para sentarte frente a él y decirle: ‘Hay cosas que no’. Esto no se le hace a un caudillo que te jugó toda la Eliminatoria”, argumentó.

    “Siempre tuvimos que dar vuelta las cosas a carácter, porque somos menos que el resto. Si alguien tiene carácter en esta selección, es él. Es un golpe enorme para la gente”, prosiguió Ruglio.

    Luego cuestionó la forma que tiene Bielsa de relacionarse con sus dirigidos: “El tipo de técnico frío, que no transmite y no habla con los jugadores, está divino para Europa pero no para un país como este, que peleó a los codazos toda la vida contra grandes. Dicen que en los hoteles habla en voz baja. Que pasa y no saluda a absolutamente nadie. Señor, mire: estamos en Uruguay. ¿No se puede hablar? ¿No se puede intercambiar?”, expuso.

    Luego sentenció que lo que pasó con Nández “es una canallada gigantesca que no se hace. Nahitan es Nahitan y tenía que estar ahí. Y lo digo como amigo y persona que lo quiere a él. No se lo merece, ni se merece como se lo comunicaron: por mensaje”, compartió.

    Y no se lo achaco solo a Bielsa. Alguien de la AUF tiene que decirle: ‘Mire, señor Bielsa. Todo divino. Pero esto no’. Todos los de la AUF piensan que es un disparate. Fue una falta de respeto”, reveló.

    “No hay una explicación lógica. Subestimar a la liga árabe, con parte de los mejores jugadores del mundo ahí, es un disparate. Viene de un año con ocho goles y 11 asistencias. Marca arriba de 12 kilómetros en el GPS todos los partidos”, cerró Ignacio Ruglio.

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