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    Política

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto

    Autoridades de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador, se hicieron presentes en el evento que busca la cooperación conjunta frente al avance del crimen organizado en la región.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este jueves el Presidente José Antonio Kast, junto al canciller Francisco Pérez Mackenna, encabezó la reunión de alto nivel con autoridades de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador para enfrentar al crimen organizado.

    El encuentro, que fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, surgió del diagnóstico compartido de las naciones nombradas en cuanto al avance del crimen organizado en la región.

    El fin de la cita es que los países participantes adopten un compromiso en cinco áreas prioritarias:

    • Intercambio de información entre servicios de inteligencia, policías y fiscalías de los países firmantes.
    • Coordinación fronteriza para el control del paso de personas, mercancías y flujos ilícitos.
    • Trazabilidad de flujos financieros ilícitos para perseguir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado.
    • Cooperación institucional entre los organismos técnicos nacionales competentes, como policías, aduanas, migraciones y unidades de análisis financiero.
    • Fortalecimiento de los mecanismos regionales de respuesta ante amenazas comunes.

    “Un enemigo común”

    En la apertura de la jornada, que se extenderá hasta pasado el mediodía, el canciller, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el Presidente Kast entregaron breves discursos.

    La alocución del Presidente estuvo marcada por el llamado al combate común contra el crimen organizado para “recuperar la libertad” de las personas.

    “Para nosotros esto no es solamente un gesto político, no es un hito diplomático, esto va mucho más allá. Aquí puede haber un antes y un después de lo que se acuerde en esta reunión. Estos cinco países se cansaron de mirar como el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo a nuestros barrios, va comprando voluntades”, partió señalando el Mandatario.

    Hoy día nuestra región está en un momento muy privilegiado de encuentro entre naciones para poder combatir este flagelo. El crimen organizado está violando los derechos humanos de todos nuestros compatriotas, y eso hay que enfrentarlo con decisión y con fuerza, porque la libertad es, junto con la vida, el derecho humano que más debemos cuidar, y en algunos casos vemos como incluso el crimen organizado atenta contra la democracia”, continuó.

    “El crimen organizado hoy día compra voluntades, y eso es una nueva modalidad de ataque a las democracias, y lo hemos visto en distintas naciones como grupos organizados comienzan a financiar a delincuentes, a personas que no tienen ningún interés en los valores patrios, en el respeto a la vida, y se van cruzando las cosas, y algunos que se denominan líderes democráticos empiezan a ser sociedades ilícitas con crimen organizado. Eso tendrá que demostrar la justicia, para eso existe la institucionalidad”, añadió.

    Propuestas de Kast

    Dicho eso, y apelando nuevamente al trabajo en equipo, Kast hizo una serie de propuestas a los presentes. “¿Por qué no pensar en operativos conjuntos, interfronterizos? ¿Por qué no tener equipos mixtos de investigación? Hoy día hay una mejor relación entre todas las policías a nivel internacional. ¿Por qué no tener intercambio actual y al momento de información para poder perseguir a ellos?“, planteó.

    Luego agregó: “Nosotros aquí tenemos reuniones de distintos comités semanales, donde vamos viendo cómo cada cosa va avanzando en temas económicos, en temas de salud, en temas de seguridad, pero eso perfectamente también se puede hacer de manera internacional, donde se fijen objetivos comunes y después nos podamos reunir para ver cuántos golpes conjuntos dimos al narcotráfico y al crimen organizado, cuántas redes internacionales desarticulamos, cuántas vidas logramos salvar”.

    Para ir cerrando su discurso, Kast señaló: “En otro tiempo existieron líderes que se unieron contra un enemigo común, que eran quienes nos habían colonizado, con quienes hoy día tenemos muy buenas relaciones también, el tiempo va pasando, las cosas mejoran, pero así como un O’Higgins, un San Martín, un Bolívar, un Sucre, lucharon contra quien en ese momento impedía la libertad de los distintos pueblos, hoy día nosotros también tenemos un enemigo en común. Y no es necesario tener un líder, tenemos que tener buenos equipos, y eso es lo que puede marcar la diferencia”.

    Esto es un hito histórico, en que cinco naciones dicen ‘vamos a enfrentar con toda la fuerza y la energía al flagelo del crimen organizado’”, recalcó.

    Por último, agradeció la participación de los presentes, e hizo especial mención al fiscal nacional, Ángel Valencia, al canciller, al ministro Arrau y a su antecesora, Trinidad Steinert.

    Más sobre:José Antonio KastPresidenteSeguridad

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