Fiscal nacional llama a fortalecer la cooperación regional con “mecanismos permanentes” contra el crimen organizado

El fiscal nacional, Ángel Valencia, participó durante la mañana de este jueves en la cumbre regional de Seguridad que se realiza en Santiago, instancia en la que llamó a fortalecer la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional mediante “mecanismos permanentes”.

En su intervención, en la cita donde participan cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, Valencia sostuvo que las organizaciones criminales han aprovechado las diferencias normativas y las limitaciones jurisdiccionales de los Estados para expandir sus operaciones a nivel regional.

Es así como detalló que “el desafío actual exige avanzar un paso más: construir mecanismos permanentes capaces de abordar fenómenos criminales regionales —como el tráfico de armas, las rutas marítimas de precursores químicos o las estructuras de lavado de activos— y no solo investigaciones aisladas”.

“Mi invitación en este punto es avanzar, entonces, de los Equipos Conjuntos a los Órganos Mixtos de Investigación. Pero para llegar a lo anterior, debemos homologar y nivelar las herramientas que tenemos en nuestros Estados, y en eso los ministerios aquí presentes son esenciales, tanto para los efectos legislativos como para la suscripción y ratificación de tratados que elevan los estándares en materia de investigación y persecución criminal”, añadió.

Riesgos del Corredor Bioceánico

En la ocasión, Valencia también abordó los riesgos asociados al Corredor Bioceánico, señalando que podría ser utilizado para prácticas ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de precursores químicos y el lavado de activos si no existen mecanismos de control adecuados.

“No existe contradicción entre promover el Corredor Bioceánico como motor de integración y desarrollo, y reconocer al mismo tiempo los riesgos que implica desde el punto de vista de la seguridad”, expresó.

Según detalló, entre los riesgos se encuentran “la utilización del corredor para el envío de drogas hacia mercados asiáticos y oceánicos a través de los puertos del Pacífico”, así como “la expansión de mecanismos de lavado de activos y economías informales vinculadas a zonas francas y nodos logísticos, que pueden facilitar operaciones comerciales opacas y blanqueo de capitales”.

También apuntó que existe el peligro de la “infiltración criminal en las propias estructuras logísticas y portuarias: aduanas, terminales, empresas de transporte y sistemas de control”.

Es así como expresó que “la seguridad del Corredor Bioceánico debe ser concebida no solo como control de flujos, sino también como protección de la integridad institucional de todos quienes participan en su operación”.

Finalmente, Valencia sostuvo que “ningún país de nuestra región resolverá por sí solo el desafío del crimen organizado contemporáneo”, enfatizando la necesidad de construir respuestas coordinadas entre los países de la región.