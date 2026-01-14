“Lucas di Yorio debía seguir”: Johnny Herrera critica el mercado de la U y advierte por el nivel de Octavio Rivero

Johnny Herrera no está conforme con el mercado de Universidad de Chile. El exarquero centra especialmente su crítica en el fichaje de Octavio Rivero, delantero uruguayo con pasado en Colo Colo, quien llegó como refuerzo al club. Para el exportero, los nuevos fichajes no son los más adecuados para los desafíos del equipo: “Jugué contra Octavio Rivero, me hizo goles, pero eso fue hace siete años atrás, no sabes la realidad ahora” afirmó, cuestionando la elección de un jugador cuya mejor versión, en su opinión, ya pasó.

Octavio Rivero fue presentado este lunes como refuerzo de la U.

Además, Herrera apuntó a una falta de anticipación en el armado del plantel, en referencia al reciente fichaje de Eduardo Vargas, el que, para su juicio, se debió haber concretado hace dos temporadas, y no ahora: “Estoy feliz porque llega Eduardo (Vargas), pero era atrasado, un año y medio antes”, sentenció.

Duda sobre decisiones del plantel

Con la salida de Di Yorio, el Samurái Azul no quedó para nada conforme. Para él, se trata de un error de la gerencia deportiva, que debió haber asegurado su permanencia en vez de apostar por fichar al charrúa. Por lo mismo, señaló que el delantero argentino merecía continuar en el equipo.

“Debió haber seguido... No sé si Lucero será tanta diferencia... Entre tener un ‘9’ probado como Di Yorio, que jugó lesionado y se ganó a la gente, y dejarlo ir por dos pesos... La diferencia con Lucero no es tanta”, disparó.

En la misma línea, el exarquero cuestionó la salida de otros jugadores jóvenes y ofensivos del plantel: “Se va Fernández, se puede ir Assadi… entonces empiezas a perder variantes”, sostuvo, advirtiendo sobre la reducción de opciones en el ataque.

Las declaraciones de Herrera se suman a un clima de debate en torno al mercado de pases de Universidad de Chile, donde la llegada de Octavio Rivero y la salida de delanteros han generado opiniones divididas entre hinchas, exjugadores y analistas.