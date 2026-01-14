SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El dardo de Sebastián “Bigote” Rodríguez tras su partida de la U: “Hubo una situación atípica”

    El volante azul habló sobre su semestre en Universidad de Chile y los motivos que gatillaron su salida del CDA.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Sebastián Rodríguez fue uno de los refuerzos para el mediocampo de Universidad de Chile durante el mercado de mitad de temporada de 2025. Sin embargo, el uruguayo nunca se logró consolidar en el once titular. Este año, con la llegada de Francisco Meneghini, se produjo su salida del club.

    Ya en Uruguay, habló con el programa La Mañana del Fútbol, en donde contó los motivos por los que se fue, a pesar de que tenía un año más de vínculo: “Tenía la opción de quedarme porque me quedaba un año más de contrato, pero ahora volví, hice la primera semana de pretemporada y, charlando con el técnico nuevo y con el gerente, fueron apareciendo algunas cosas, también familiares, que se pusieron en la balanza. Ahí se fue tomando la decisión de volver a Uruguay”.

    Además, reflexionó sobre las razones que lo llevaron a aceptar venir a jugar a Chile en 2025: “La U estaba por jugar los octavos de final de la Sudamericana, contra Independiente. Eso me sedujo en lo deportivo. Para una última salida, el club estaba muy bien por lo que estaba jugando. Terminamos llegando hasta semifinales de la Sudamericana y haciendo un lindo año”.

    Foto: Photosport

    Sin embargo, reconoce que el proceso no fue fácil: “Cuando llegué a la U, ellos no habían parado. Venían jugando todos los fines de semana, incluso cada tres días. Yo llevaba un mes de vacaciones en Uruguay, entonces me costó un poco entrar”

    “Los cuartos de final contra Alianza me tocó hacerlo de titular y lo hice muy bien en consideración del técnico. Después de nuevo me tocó no jugar, una situación un poco atípica, sobre todo porque había jugado muy bien, pero sirvió de aprendizaje”, añadió.

    Números insuficientes

    En total, Sebastián Rodríguez acumuló solo nueve partidos disputados con Universidad de Chile: Seis por la Liga de Primera, dos por la Copa Sudamericana y uno por la Supercopa. No anotó goles, tampoco registró asistencias y recibió dos tarjetas amarillas.

