    El Deportivo

    Ruy Barbosa se ve obligado a abandonar el Dakar tras sufrir una fuerte caída en la décima etapa

    El piloto chileno, quien se encontraba tercero en la categoría Rally 2 de las motos, tuvo un accidente en el kilómetro 307 de la especial.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Una lamentabe noticia llega desde Arabia Saudita. El piloto nacional Ruy Barbosa, quien debutó en el Dakar en esta edición, debió abandonar la competencia tras sufrir un accidente durante la décima etapa de la competencia.

    Según informaron los canales oficiales del evento, el piloto nacional sufrió una caída en el kilómetro 307 de la especial cronometrada que lo obligó a dejar la carrera después de presentar dolor en el hombro derecho que no lo dejaron continuar.

    Una complicada situación para el motorista nacional que había tomado este martes el tercer puesto de la categoría Rally 2 de las motos.

    Tampoco fue una jornada buena para José Ignacio Cornejo. El iquiqueño acabó la segunda parte de la etapa maratón en el quinto puesto con un crono de 4H 22′17″, acabando a 6′34″ del ganador del día, el francés Adrien Van Beveren. Tomás de Gavardo, en tanto, finalizó 35° a 1H01′38″ del galo.

    Con este resultado, Cornejo cedió un puesto en la clasificación general y ahora se coloca en la séptima ubicación y De Gavardo quedó instalado en el 27° lugar.

    El podio provisorio lo integran el estadounidense Ricky Bravec, el argentino Luciano Benavides y el español Tosha Schareina.

    Daniel Sanders, por su lado, paso del primer al cuarto lugar tras sufrir una caída y puso en duda su continuidad en la carrera por una posible fractura de clavícula. “Hacia el kilómetro 140, me he caído detrás de una duna, y Tosha también ha estado a punto de hacerlo. Al levantarme, he sabido de inmediato que me había hecho daño en la clavícula y también me dolía el esternón. Por desgracia, el rally se nos escapa. Voy a reunirme con el equipo y decidiremos si puedo continuar o no”, señaló.

    “Tengo ganas de seguir. He recorrido 150 km por las dunas y no me ha ido mal, así que debería poder aguantar en las piedras. Si hubiera más dunas, sería difícil, pero ya las hemos dejado atrás y es más fácil en las pistas de tierra, pero bueno, quién sabe. No voy a abandonar. Mientras no me ordenen salir, seguiré en carrera”, manifestó.

    Bravec, en tanto evaluó: “No ha sido tan complicado, solo había muchas dunas en los primeros 240 km. Hemos abierto la especial, en la que no ha sido fácil atacar. Luciano tenía una posición mejor a la mía, pero yo he podido sumar bonificaciones. Daniel ha sufrido una fuerte caída así que Tosha y yo nos hemos parado unos minutos a su lado, de manera que recuperaremos tiempo. Creo que seguimos estando bien posicionados para atacar mañana”.

    “Hubiera preferido una posición más retrasada, pero al menos hemos rascado las bonificaciones. Estoy contento con el trabajo realizado. Ahora en el vivac hablaré con el equipo para ver cómo afrontamos la etapa de mañana, pero aún quedan muchos días por delante y muchos kilómetros por recorrer y hay que hacerlo lo mejor posible”, agregó.

    Lucas del Río sostiene el podio

    Por la categoría Challenger de los autos, Lucas del Río ha conseguido sostener su tercer lugar en el podio provisorio tras completar la etapa en el octavo lugar, y se mantiene al acecho de Pau Navarro y Yasir Seaidan.

    Y en los SSV, Francisco Chaleco López fue cuarto en la etapa y escaló a la cuarta ubicación de la clasificación general, quedando a menos de media hora de la tercera ubicación. En esta clase, el líder es el estadounidense Brock Heger y le siguen su compatriota Kyle Chaney y el francés Xavier de Soultrait.

