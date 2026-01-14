Crisis financiera y cuentas congeladas: la deuda que tiene Inter de Porto Alegre por el traspaso de Carlos Palacios

Carlos Palacios fue una de las revelaciones del Campeonato Nacional en 2020. Brilló con la camiseta de Unión Española y anotó goles importante. Sus actuaciones llamaron la atención en el continente e Inter de Porto Alegre puso 3 millones de dólares sobre la mesa para ficharlo. El traspaso se concretó a inicios de la temporada 2021. Ahora, casi cinco años después, esa transferencia aún atormenta al elenco en el que destacó alguna vez Elías Figueroa.

Según la información publicada por ESPN Brasil, el Juzgado Civil del Foro Central de Porto Alegre decidió congelar las cuentas bancarias de la institución a raíz de una deuda que Inter tiene con el representante de Palacios, Pablo Leclerc.

El empresario demandó ante el tribunal el no pago de unas comisiones que eran parte de la transferencia que se realizó en 2021. El elenco colorado debía pagar US$154 mil dólares en cuatro pagos de US$38.500, pero solo cancelaron dos cuotas. Actualmente la deuda, considerando los intereses, asciende a US$130 mil.

Carlos Palacios durante una práctica del Inter.

Inter se declaró ante la justicia brasileña en una situación de “absoluta dificultad financiera” para que le levantaran la sanción, algo que al final no sucedió.

No convenció

El paso de Carlos Palacios por el elenco de Porto Alegre no fue positivo. Pese a que en 2021 acumuló 1.592 minutos repartidos en 34 partidos (entre Brasileirao, Copa Libertadores y Campeonato Gaucho), nunca se logró consolidar como titular.

Al año siguiente la situación se complicó aún más, ya que apenas jugó un duelo. Ante este panorama, se marchó a Vasco da Gama, en donde tampoco pudo brillar.

“En Brasil no lo pasé bien, no pude demostrar lo que soy. Me faltó continuidad y quizás madurar en ciertos aspectos”, reflexionó La Joya hace un tiempo.