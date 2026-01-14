Alejandro Tabilo desaprovecha un gran comienzo y es eliminado de Auckland ante Luciano Darderi

Hasta el tercer juego del segundo set, parecía que iba a ser una jornada sencilla para Alejandro Tabilo (81°) en el ATP de Auckland. Tenía un set a favor y un quiebre en la segunda manga contra Luciano Darderi (24º). Sin embargo, el ítalo-argentino, que ya estaba a los gritos en la cancha, reaccionó y superó al chileno, que entregó el duelo en parciales de 6-1, 5-7 y 3-6, por los octavos de final del torneo.

El primer set fue una exhibición de Ale, que ganó en apenas 23 minutos. Comenzó arriba en la cuenta y luego se consolidó con quiebres en el cuarto y sexto juego, para cerrar todo con un imponente 6-1.

En la segunda manga, el ítalo argentino salió a tratar de revertir su suerte. Ganó el primer game, pero Tabilo le quebró en el tercer juego. En ese momento parecía que Darderi se salía del compromiso, comenzó a gritar de frustración cada vez que erraba. Sin embargo, reaccionó en el sexto game, se impuso con el servicio del chileno e igualó la cuenta 3-3. De ahí en adelante, no falló con su saque y quebró también en el duodécimo, con lo que abrochó un 7-5 que gritó con el puño apretado y el rostro intimidante.

Al inicio del tercer set Tabilo se derrumbó. No mostró solidez con su servicio y su rival aprovechó la oferta para colocarse rápido 3-0 arriba, con un quiebre a favor. En el quinto y séptimo juego, el nacional estuvo cerca de recuperar el quiebre, pero Darderi lo defendió con experiencia y mantuvo la ventaja para terminar con un 6-3 a su favor.

A pensar en Australia

Cabe destacar que Alejandro Tabilo este lunes había vencido con comodidad al argentino Camilo Ugo Carabelli (47º) por parciales de 6-4 y 6-2, por la ronda de los 32 mejores del torneo, luego de recibir un wild card de última hora para acceder al cuadro principal de un certamen que supo ganar en 2024, en el primer título ATP de su carrera.

El triunfo ante Carabelli no fue menor, ya que le permitió superar a Christian Garin en el ranking y volver a ubicarse como el número 1 de Chile.

Ahora Ale debe sacudirse rápido de esta derrota y preparar su participación en Australia, en el Primer Grand Slam del año.