Con los chilenos como protagonistas: Australia le declara la guerra al calor

Con los tenistas chilenos como protagonistas, el Abierto de Australia 2026 se prepara para enfrentar las altas temperaturas.

El tenis a nivel mundial marca su primer capítulo importante en el calendario. El Abierto de Australia 2026 está de vuelta. Este lunes 12 de enero, se dará inicio a las rondas clasificatorias del Grand Slam que inaugura la temporada.

Para la presente edición, la delegación de tenistas chilenos tendrá distintos panoramas que afrontar. Por un lado, tanto Tomás Barrios (106°) como Nicolás Jarry (133°) deberán comenzar su recorrido desde la qualy. Eso sí, lo harán como cabezas de serie, lo que puede suponer un emparejamiento contra un rival más accesible. En la otra vereda, en tanto, Christian Garin (78°) y Alejandro Tabilo (81°) partirán ubicados directamente en el cuadro principal del torneo, ya que finalizaron dentro del Top 100 en el 2025.

Sin embargo, más allá de que sus caminos son disímiles, las cuatro raquetas nacionales tendrán que lidiar con un problema en común durante su estadía por el país oceánico: las altas temperaturas.

En ese sentido, a raíz de los incovenientes que trae esta situación en la salud de los deportistas, la ATP decidió aplicar una normativa especial para garantizar la calidad del espectáculo, tanto para lo que ocurre dentro de la cancha, como para los aficionados que llegan a las tribunas del Melbourne Park.

Los tenistas chilenos se alistan para el Abierto de Australia 2026.

La batalla contra el calor

Como parte de una de las primeras modificaciones al reglamento de la temporada 2026, el ente que rige a los tenistas profesionales optó por implementar una nueva norma con el objetivo de proteger a los atletas ante condiciones de calor extremo. En concreto, la medida sostiene que se suspenderán los partidos del circuito masculino al mejor de tres sets cuando el índice WGBT (Temperatura de Bulbo Húmedo y de Globo) supere los 32,2 grados.

La regla se basará en el WGBT que evalúa el estrés térmico teniendo en cuenta factores como la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, la radiación solar y la nubosidad, según informó la ATP a través de un comunicado.

En esa línea, en el caso de que el índice marque 30,1 grados centígrados o más durante los dos primeros sets de un partido al mejor de tres, cualquiera de los tenistas podrá solicitar una paralización para refrescarse. En esa pausa, y bajo la supervisión de los emisarios del torneo, los jugadores pueden hidratarse, cambiar su indumentaria, tomar una ducha y hasta recibir instrucciones de su cuerpo técnico.

¿Cómo llegan los chilenos?

El 2026 arrancó con la tempranera participación de los tenistas chilenos en diversas competiciones de Asia y Oceanía. En el ATP 250 de Hong Kong, por ejemplo, Tabilo no logró prolongar su buen momento y se despidió en el estreno tras caer frente al estadounidense Michael Mmoh (285º).

Por otro lado, en el Challenger 125 de Canberra, Jarry también tuvo un debut para el olvido al perder contra el español Rafael Jodar (165º). El rendimiento de Barrios fue más auspicioso, pues superó las primeras dos fases, con triunfos ante el australiano Philipp Sekulic (519º) y el francés Ugo Blanchet (144º). Finalmente, acabó cayendo en cuartos de final frente al local James Mccabe (188°).

Por último, en el ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, Garin se despidió en la qualy al ceder contra el estadounidense Eliot Spizzirri (88°).