    Solo Tomás Barrios sobrevive a un martes para el olvido para los tenistas chilenos en Camberra y Hong Kong

    El chillanejo avanzó a la segunda ronda del challenger 125 australiano, mientras que Nicolás Jarry se despidió en el debut. Misma suerte corrió Alejandro Tabilo en el ATP 250 asiático.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Tomás Barrios avanzó a octavos de final en el Challenger de Camberra. Foto: Copa Chile.

    Una jornada bastante agridulce tuvieron los tenistas chilenos en sus intervenciones en los torneos de la primera semana de la temporada. Solo en el Challenger 125 de Camberra hubo celebraciones gracias a la victoria de Tomás Barrios (108º) sobre el australiano Philipp Sekulic (519º).

    El chillanejo impuso su superioridad en el ranking frente al invitado local y lo derrotó por un doble 6-4, donde estuvo muy sólido con su servicio. De hecho, no sufrió quiebres.

    Una solitaria ruptura en el primer juego le permitió al pupilo de Guillermo Gómez tomar la ventaja del primer set, la que mantuvo con muchísima solidez. La tónica se repitió en el siguiente parcial y tras salvar dos break points, en el séptimo juego logró el rompimiento definitivo para instalarse en la segunda ronda.

    Por el paso a los cuartos de final, Barrios se medirá la madrugada de este miércoles con el francés Ugo Blanchet (144º).

    En tanto, Nicolás Jarry (133º) no tuvo la misma suerte en el torneo oceánico y se despidió en su estreno frente al español Rafael Jodar (165º). Cayó por 6-3 y 6-4, en un encuentro que dejó muchas dudas sobre el momento del exnúmero 16 del mundo.

    El primer parcial transcurrió rápidamente. La promesa hispana llegó a ponerse 5-1, gracias a quiebres en el cuarto y sexto juego. El chileno recuperó una de las rupturas, pero no le alcanzó para cambiar su suerte.

    En la segunda manga, Jarry estuvo un poco más solido, pero falló en un momento clave y cedió su saque en el noveno game. En el siguiente, el europeo ganó sin inconvenientes su saque y cerró la victoria.

    Tabilo también se despide

    En el ATP 250 de Hong Kong, Alejandro Tabilo (81º) no logró prolongar su buen momento y se despidió en la primera ronda del certamen asiático tras caer frente al estadounidense Michael Mmoh (285º), por 7-5 y 6-4.

    El zurdo había superado las clasificaciones del certamen, al igual que su rival, quien en la primera ronda de la qualy había eliminado a Christian Garin.

    El norteamericano estuvo muy afinado con su servicio, pues conectó 13 aces y no sufrió quiebres en todo el partido. Por su parte, el pupilo de Horacio Matta no pudo aprovechar las chances de ruptura que tuvo en el primer set y terminó cediendo su saque en el duodécimo juego.

    La segunda manga mantuvo la estrechez de la primera y se definió con un break en el décimo juego, el único que tuvo posibilidades de ruptura en el parcial. Luego, en el décimo, Mmoh selló su triunfo sin mayores complicaciones.

