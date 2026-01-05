SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Viene Novak Djokovic? Serbia entrega la nómina para enfrentar a Chile en la Copa Davis

    Los europeos se medirán frente al equipo de Nicolás Massú el próximo 6 y 7 de febrero, en el Parque Estadio Nacional.

    Madelynne Alegría
    Hamad Medjedovic celebra un punto por Serbia (Foto: Federación Serbia de Tenis) Srdjan Stevanovic ©

    La Federación de Serbia de tenis confirmó la nómina con la que enfrentará a Chile por la primera ronda de Qualifiers. la principal novedad será la baja de Novak Djokovic (4° ATP). De esta manera, su máximo referente histórico y jugador estrella queda fuera de la serie que se jugará el 6 y 7 de febrero en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

    Según explica el team europeo, el motivo para la ausencia de Djokovic se debe a que se privilegió el Australian Open y que “el duelo en Chile está programado tras la finalización del Abierto de Australia”, aseguró Serbia.

    Además de la baja del Goat, se suman las de Miomir Kecmanovic (51), y Laslo Djere (95), quienes tampoco fueron convocados por el capitán Viktor Troicki. Sin embargo, Serbia apostará por un grupo alternativo para el cruce ante Chile, que viajara a Santiago con Hamad Međedović (81), Dušan Lajović (121), el debutante Ognjen Milić (469) y los hermanos especialistas en dobles Matej (175) e Ivan (200) Sabanov.

    Nómina de Chile

    Por su parte, el equipo chileno liderado por Nicolás Massú informo por redes sociales que contará con todas sus figuras para enfrentar a Serbia, incluyendo a Alejandro Tabilo, quien se había inscrito en otro torneo en la misma fecha, pero finalmente declinó esa invitación.

    También retornará Nicolás Jarry, tras ausentarse de la última serie frente a Luxemburgo por el nacimiento de su tercera hija. Se sumará a los otros nominados: Cristian Garín, Tomás Barrios y Matías Soto.

    Alejandro Tabilo esta nominado para la serie ante Serbia (Foto: @tabilo97)

    Detalles del duelo en Chile-Serbia por Copa Davis

    El enfrentamiento en Chile y Serbia en la Copa Davis se llevará a cabo este 6 y 7 de febrero en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

    Cabe destacar que el ganador tendrá la llave para formar parte de la Ronda 2 que se jugará en España en septiembre de 2026.

    Sin embargo, el equipo que caiga deberá defender la categoría contra un perdedor del Grupo Mundial I, en las mismas fechas de septiembre, y el rival se determinará por sorteo.

    Más sobre:Copa DavisSerbiaChileNicolás MassúTenis

    COMENTARIOS

