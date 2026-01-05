Ya hay nómina de Chile para Copa Davis: los elegidos por Nicolás Massú para enfrentar a Serbia

El equipo de Copa Davis se enfrentará a Serbia en la primera ronda de Qualifiers de Copa Davis.

Chile chocará ante Serbia en la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis, el próximo 6 y 7 de febrero en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

El duelo generó de inmediato expectativa sobre quiénes participarán del duelo, debido a la posible participación de Novak Djokovic (4°) en la escuadra balcánica.

Además, el mes pasado Alejandro Tabilo (81°) anunció su participación en un partido de exhibición en México en las mismas fechas de la Copa Davis, lo que provocó dudas sobre si estaría en el enfrentamiento.

Sin embargo, este lunes la Federación de Tenis de Chile anunció a través de redes sociales a los cinco elegidos por Nicolás Massú: Alejandro Tabilo (81°), Nicolás Jarry (133°), Cristian Garín (78°), Tomás Barrios (108°) y Matías Soto (390°).

Nicolás Massú, el capitán nacional en el torneo, adelantó lo que será el duelo ante los tenistas europeos: “Es un rival muy difícil, con mucha historia, tiene grandes tenistas que juegan bien en todas las superficies. Todavía faltan un par de semanas, así que vamos a seguir los resultados de ellos y también lo que harán nuestros jugadores”.

Serbia sin su rey

Las cinco raquetas nacionales se disponen a enfrentar a la delegación de Serbia, en la cual la gran noticia es la ausencia de Novak Djokovic, actual cuarto mejor tenista del mundo.

El capitán de Serbia, Victor Troicki, comentó acerca de la no participación de Djokovic: “El cambio de superficie y la hora justo después del Abierto de Australia son muy inconvenientes.Este también es un período difícil para Novak debido a este calendario. Esperamos que llegue muy lejos en Australia, y no es realista esperar que vaya a Chile inmediatamente después del Grand Slam, cambie de superficie y esté con nosotros esta vez”.

De esta manera, los tenistas serbios serán Hamad Medjedovic (81°), Dusan Lajovic (121°), Ognjen Milic (469°) y los hermanos Iván y Matej Sabanov.

El camino en Copa Davis

Chile llega al choque ante Serbia, tras vencer en septiembre pasado por 4-0 a Luxemburgo en el Grupo Mundial I, donde se ausentaron Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, quien no participó debido al nacimiento de su tercera hija.

En el caso de imponerse ante el país europeo, Chile se medirá ante España, actual finalista de la Copa Davis, en la siguiente ronda. Los españoles quedaron libres en esta primera ronda y jugarán en septiembre el siguiente duelo.

En noviembre pasado, los españoles cayeron ante Italia en la final del torneo sin Carlos Alcaraz, número uno del mundo, ni Alejandro Davidovich Fokina, quien ocupa el 14° lugar en el ranking ATP.