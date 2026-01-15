SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026

    José María Buljubasich dio a conocer que el cuadro precordillerano no continuará buscando un delantero por la izquierda, con lo que se da por finalizado el mercado de fichajes en San Carlos de Apoquindo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad Católica entra en la fase final de su preparación para el primer objetivo competitivo de la temporada 2026: la Supercopa. Mientras el plantel trabaja bajo la conducción de Daniel Garnero con miras al encuentro ante Huachipato, la dirigencia del club tomó una definición respecto al mercado de pases y la conformación definitiva del equipo.

    La señal fue entregada este jueves durante la presentación oficial del defensor Juan Ignacio Díaz, una de las incorporaciones del actual período de transferencias. En la instancia, el gerente técnico de Cruzados, José María Buljubasich, confirmó que la institución precordillerana no seguirá buscando refuerzos y que el plantel está cerrado para el inicio de la temporada.

    Buljubasich informó que la UC no irá por un extremo izquierdo.

    La principal definición pasa por la decisión de no incorporar un extremo por izquierda, una posición que el club evaluó reforzar durante el mercado. Según explicó el exguardameta, tras un análisis interno junto al cuerpo técnico, se resolvió terminar con esa búsqueda.

    “Seguimos conversando internamente como lo hacemos siempre, con los nombres que tenemos, con el grupo que tenemos y jugadores que tenemos, hemos decidido no seguir con la búsqueda del extremo por izquierda”, señaló Buljubasich en rueda de prensa.

    Desde el club apuntan a la conformidad del cuerpo técnico con las alternativas disponibles y al trabajo realizado durante la pretemporada como respaldo de la decisión. En esa misma línea, Buljubasich explicó que la evaluación global del plantel fue clave para cerrar el mercado. “Hoy al menos estamos contentos con el plantel que tenemos y ahí se termina esa búsqueda”, indicó.

    La resolución también descarta la posibilidad de que el venezolano Eduard Bello continúe en la institución, opción que había sido vinculada precisamente a la necesidad de reforzar el sector izquierdo del ataque. Barcelona, club dueño de su pase, pedía más dinero del que la UC estaba dispuesto a pagar por su carrta. El propio gerente técnico aclaró que el cierre de la búsqueda en esa posición deja sin efecto cualquier negociación pendiente.

    “Por ende también lo de Eduard (Bello) no se haría, porque terminamos la búsqueda en esa posición”, afirmó.

    Por su parte, Juan Tagle también se mostró conforme con el plantel estructurado. “Estamos muy entusiasmados con el equipo que hemos logrado armar. Hemos traído varios de los jugadores que teníamos como primera opción y hemos visto que se han integrado muy bien al equipo. Se ve bien afiatado. Creo que tenemos plantel suficiente en calidad y cantidad para enfrentar todos los desafíos”, señaló el presidente de Cruzados.

    Con esto, Universidad Católica da por concluido su trabajo en el mercado de pases y confirma el grupo con el que afrontará la Supercopa y el arranque de la temporada 2026, donde jugarán también la Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa Chile y Copa de la Liga. En total, el club sumó cinco refuerzos al primer equipo: Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Juan Ignacio Díaz.

    Este último tuvo su primer diálogo con los medios. “Yo vine al club a competir, hacer lo mejor posible. Estoy preparado para lo que viene, tengo que mejorar día a día. Mi idea es llegar a mi máximo rendimiento para encarar el año. Me recibieron muy bien, hay un buen grupo que es fundamental”, señaló. “Cuando vi el club quedé muy impresionado, no estoy acostumbrado a la comodidad. Es algo muy lindo de estar acá, aprovechando al máximo, sé que voy a estar a la altura y sé que va a ir todo bien”, complementó.

    A ellos se agrega la incorporación del juvenil Martín Gómez, quien se integrará al equipo de Proyección como parte del plan de desarrollo institucional. El transandino de 19 años llega proveniente del club Real Pilar.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaCruzadosJosé María Buljubasich

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Surfestival celebra 20 años con dos fechas imperdibles: La Serena y Pichilemu

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

    “Pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia”: el testimonio clave del exyerno de Chuñil

    Lo más leído

    1.
    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    2.
    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    3.
    El octogésimo cruce de vereda: las claves del arribo de Juan Martín Lucero a la U después de haber triunfado en Colo Colo

    El octogésimo cruce de vereda: las claves del arribo de Juan Martín Lucero a la U después de haber triunfado en Colo Colo

    4.
    La potente crítica de Miguel Ramírez al plantel de Unión Española: “El equipo me abandonó”

    La potente crítica de Miguel Ramírez al plantel de Unión Española: “El equipo me abandonó”

    5.
    La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada

    La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir
    Chile

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    “Pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia”: el testimonio clave del exyerno de Chuñil

    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto
    Negocios

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump
    Tendencias

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026
    El Deportivo

    No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile

    El sentido mensaje de despedida de Matías Sepúlveda antes de partir a Lanús: “La U es y será siempre parte de mi vida”

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios
    Cultura y entretención

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío
    Mundo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel