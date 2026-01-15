No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026

Universidad Católica entra en la fase final de su preparación para el primer objetivo competitivo de la temporada 2026: la Supercopa. Mientras el plantel trabaja bajo la conducción de Daniel Garnero con miras al encuentro ante Huachipato, la dirigencia del club tomó una definición respecto al mercado de pases y la conformación definitiva del equipo.

La señal fue entregada este jueves durante la presentación oficial del defensor Juan Ignacio Díaz, una de las incorporaciones del actual período de transferencias. En la instancia, el gerente técnico de Cruzados, José María Buljubasich, confirmó que la institución precordillerana no seguirá buscando refuerzos y que el plantel está cerrado para el inicio de la temporada.

Buljubasich informó que la UC no irá por un extremo izquierdo.

La principal definición pasa por la decisión de no incorporar un extremo por izquierda, una posición que el club evaluó reforzar durante el mercado. Según explicó el exguardameta, tras un análisis interno junto al cuerpo técnico, se resolvió terminar con esa búsqueda.

“Seguimos conversando internamente como lo hacemos siempre, con los nombres que tenemos, con el grupo que tenemos y jugadores que tenemos, hemos decidido no seguir con la búsqueda del extremo por izquierda”, señaló Buljubasich en rueda de prensa.

Desde el club apuntan a la conformidad del cuerpo técnico con las alternativas disponibles y al trabajo realizado durante la pretemporada como respaldo de la decisión. En esa misma línea, Buljubasich explicó que la evaluación global del plantel fue clave para cerrar el mercado. “Hoy al menos estamos contentos con el plantel que tenemos y ahí se termina esa búsqueda”, indicó.

La resolución también descarta la posibilidad de que el venezolano Eduard Bello continúe en la institución, opción que había sido vinculada precisamente a la necesidad de reforzar el sector izquierdo del ataque. Barcelona, club dueño de su pase, pedía más dinero del que la UC estaba dispuesto a pagar por su carrta. El propio gerente técnico aclaró que el cierre de la búsqueda en esa posición deja sin efecto cualquier negociación pendiente.

“Por ende también lo de Eduard (Bello) no se haría, porque terminamos la búsqueda en esa posición”, afirmó.

Por su parte, Juan Tagle también se mostró conforme con el plantel estructurado. “Estamos muy entusiasmados con el equipo que hemos logrado armar. Hemos traído varios de los jugadores que teníamos como primera opción y hemos visto que se han integrado muy bien al equipo. Se ve bien afiatado. Creo que tenemos plantel suficiente en calidad y cantidad para enfrentar todos los desafíos”, señaló el presidente de Cruzados.

Con esto, Universidad Católica da por concluido su trabajo en el mercado de pases y confirma el grupo con el que afrontará la Supercopa y el arranque de la temporada 2026, donde jugarán también la Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa Chile y Copa de la Liga. En total, el club sumó cinco refuerzos al primer equipo: Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Juan Ignacio Díaz.

Este último tuvo su primer diálogo con los medios. “Yo vine al club a competir, hacer lo mejor posible. Estoy preparado para lo que viene, tengo que mejorar día a día. Mi idea es llegar a mi máximo rendimiento para encarar el año. Me recibieron muy bien, hay un buen grupo que es fundamental”, señaló. “Cuando vi el club quedé muy impresionado, no estoy acostumbrado a la comodidad. Es algo muy lindo de estar acá, aprovechando al máximo, sé que voy a estar a la altura y sé que va a ir todo bien”, complementó.

A ellos se agrega la incorporación del juvenil Martín Gómez, quien se integrará al equipo de Proyección como parte del plan de desarrollo institucional. El transandino de 19 años llega proveniente del club Real Pilar.