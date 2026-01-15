“Se sumará a la proyección y al primer equipo”: la UC sorprende y ficha a volante argentino de 19 años

La UC suma un nuevo nombre para su plantel. El elenco estudiantil dio a conocer que Martín Gómez, volante argentino de 19 años, llega a San Carlos de Apoquindo en condición de préstamo proveniente del Real Pilar. Se trata de un movimiento enfocado en el desarrollo deportivo del joven futbolista y en Cruzados específican que trabajará con la categoría de proyección y el primer equipo.

“Se trata de un mediocampista que se sumará al equipo de proyección y al primer equipo de Universidad Católica en el marco de un proyecto deportivo de mediano plazo, orientado al desarrollo de jugadores con proyección y potencial de crecimiento. Tendrá un proceso de adaptación progresivo, acompañado de manera permanente por el cuerpo técnico y el Club, para que pueda adaptarse de la mejor forma a esta nueva realidad en Universidad Católica con el objetivo de que logre transformarse en el aporte que todos esperamos”, dan a conocer a través de sus redes sociales.

“Martín Gómez es un volante de creación de 19 años y firmará un contrato por un año bajo la figura de préstamo con opción de compra con su club formador, Real Pilar de Argentina. Esta incorporación que hoy anuncia Cruzados responde a una política de seguimiento de jugadores emergentes en Chile y el extranjero”, detallan desde el elenco precordillerano.

El jugador transandino incluso fue convocado por Claudio Gugnali para la selección Sub 20 del Ascenso de Argentina. Hasta ahora, acumula 37 partidos en su carrera. Apodado “Pesadilla”, Gómez se ha posicionado como una de las figuras promisorias de las categorías inferiores de su país.

En diálogo con el medio Pilar Diario, exhibió algunas de sus características en el campo de juego. “Soy bastante rápido y ágil con la pelota. Ahora estoy jugando de volante y es la posición en la que me siento más cómodo, aunque en inferiores jugaba de delantero”, señaló. Gómez llegó al Real Pilar a los 11 años y fue promovido al primer equipo con 17.