“Cero códigos; sálvate solo”: la dura respuesta de Pablo Aránguiz tras los dichos de Miguel Ramírez sobre Unión Española

El descenso de Unión Española sigue generando coletazos en Santa Laura. Si bien, Miguel Ramírez dejó el club incluso antes de finalizar la Liga de Primera, las diferencias con el plantel nunca fueron cerradas. “Lamento profundamente lo que pasó con Unión Española y el descenso. Me había hecho mucha ilusión estar en un equipo grande. Me cuestionaron que abandoné, pero sentí que el equipo me abandonó antes”, dijo Cheíto a TNT Sports.

Horas después de sus declaraciones, Pablo Aránguiz salió al paso. Sin aludir directamente al entrenador, pero dejando un mensaje que responde a las palabras del entrenador. “Si un capitán no comanda el barco, está violando su deber principal de liderazgo y seguridad, lo que tradicionalmente conlleva la máxima responsabilidad moral, aunque no siempre sea un castigo legal, ya que el código marítimo exige que el capitán asegure el rescate de todos antes de abandonar el navío”, posteo, de entrada, en una historia de Instagram.

“No hacerlo, o hacerlo primero, puede implicar un grave descrédito y problemas legales, ya que la tradición exige que ‘el capitán se hunde con el barco’”, complementó.

Luego, los mensajes fueron más directos. “Cero códigos, cero autocrítica, asegurado, sálvate solo. La excusa agrava la falta de soldado que arranca sirve para otra guerra”, finalizó.