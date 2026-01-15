SUSCRÍBETE POR $1100
    La potente crítica de Miguel Ramírez al plantel de Unión Española: “El equipo me abandonó”

    Cheíto aborda la campaña que derivó en el descenso del elenco hispano. El paso por Santa Laura del exdefensor fue para el olvido.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La potente crítica de Miguel Ramírez al plantel de Unión Española: "El equipo me abandonó".

    Miguel Ramírez busca sacudirse de su mala campaña en Unión Española. El exdefensor dirigió 17 partidos, con cuatro triunfos, dos empates y 10 derrotas. Eso, traducido en un 29% de rendimiento, derivó en el descenso del cuadro de Plaza Chacabuco. Si bien salió de la institución antes del cierre de la Liga de Primera, el interinato de Gonzalo Villagra no fue suficiente para cambiar la historia. Los hispanos jugarán en Primera B en el año 2026.

    A meses de su salida de Santa Laura, Cheíto rompe el silencio. Y lo hizo con una potente crítica al plantel del equipo rojo. “Donde se requiere lo mejor de cada jugador y hay más exigencia tuvimos problemas”, dijo, de entrada, a TNT Sports.

    “Nos pasó contra Audax Italiano, la U, Colo Colo, la UC. Lo tuvimos con O’Higgins, con Palestino. Goles raros, faltas innecesarias. Penales innecesarios, evitables. Y otros penales que el VAR nos sancionó. Pero en definitiva esto ha sido un gran aprendizaje”, agregó.

    Ramírez tuvo una campaña para el olvido en Unión Española. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    En esa línea, sus dardos fueron más directos. Acusó al plantel de haberle soltado la mano antes de su salida. “Lamento profundamente lo que pasó con Unión Española y el descenso. Me había hecho mucha ilusión estar en un equipo grande. Me cuestionaron que abandoné, pero sentí que el equipo me abandonó antes”, lanzó.

    “¿Cómo? Dejándose. Desde el partido con Audax Italiano, si hiciste un partido a tope, 45 minutos sin dejar jugar al rival. Podríamos haber terminado 4-0 el primer tiempo (terminaron perdiendo 4-3). Después perdimos con Palestino tras un buen primer tiempo. Le ganamos a Huachipato, íbamos ganando 3-0 el primer tiempo. Nos hacen el 3-1 y ganamos 4-2, pero apretado. En el último partido, ante Colo Colo, pasaron un montón de cosas que me superaron”, señaló.

    Luego analizó la interna. “Es importante poder tener gente de experiencia alrededor del equipo que mantenga prendidos a los más jóvenes. Que los vayan guiando. Teníamos muchos jóvenes. Nosotros llevamos a (Fabricio) Formiliano, (Gary) Insaurralde y (Gonzalo) Castellani. Los tres jugadores mayores que llevamos. Después por cadetes entraron Renato Huerta, (Bianneider) Tamayo y (Franco) Ratotti”, explicó.

    “Terminó jugando Formiliano de gran forma, un jugador de experiencia que ayudó bastante. Tamayo hizo muy buenos partidos, falló en muchas ocasiones producto de su juventud. Lo mismo que le pasaba a Kevin Contreras (carrilero derecho). Por el sector izquierdo también tuvimos muchas dificultades. Esas cosas las suplen los mayores, ayudan a tener menos errores”, cerró.

    La respuesta de Aránguiz

    Horas después de las palabras de Ramírez, Pablo Aránguiz salió al paso con un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram. “Si un capitán no comanda el barco, está violando su deber principal de liderazgo y seguridad, lo que tradicionalmente conlleva la máxima responsabilidad moral, aunque no siempre sea un castigo legal, ya que el código marítimo exige que el capitán asegure el rescate de todos antes de abandonar el navío”, posteo, de entrada.

    “No hacerlo, o hacerlo primero, puede implicar un grave descrédito y problemas legales, ya que la tradición exige que ‘el capitán se hunde con el barco’”, complementó.

    Luego, los mensajes fueron más directos. “Cero códigos, cero autocrítica, asegurado, sálvate solo. La excusa agrava la falta de soldado que arranca sirve para otra guerra”, finalizó.

