    “¿No tienes enemigos dices?”: La curiosa reflexión de Jorge Segovia en medio del conflicto de Unión Española con la ANFP

    El dueño de los Rojos utilizó una cita del escritor Charles Mackay que destaca la importancia de hacerse enemigos en la vida.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    La reflexión que compartió Jorge Segovia en sus redes. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

    Unión Española se prepara para enfrentar una dura lucha en el ascenso. La mala campaña registrada en 2025 acabó con el descenso de los Rojos a la Primera B.

    Si bien la directiva de los hispanos buscó alternativas para permanecer en la división de honor del fútbol chileno, aquello no prosperó. Fue justo después de que se cerrara este capítulo que el dueño del equipo, Jorge Segovia, compartió una curiosa reflexión en sus redes sociales.

    “¿No tienes enemigos dices? Una pena amigo mío: ese alarde es vano. Aquel que participa en el combate del deber, que los valientes soportan, debería haber hecho enemigos. Si no los tienes, pequeño es entonces el trabajo que has hecho. Si a ningún traidor has escarmentado, si ningún zafio patán te ha calumniado, si ningún entuerto has enderezado, entonces... has sido un cobarde redomado”, compartió el presidente de la Institución Internacional SEK.

    Aquella cita corresponde al poeta escocés Charles Mackay, quien es recordado hasta ahora por ser el autor del libro “Delirios populares extraordinarios y la locura de las masas” que trata la psicología de las personas frente al dinero y los mercados que se ha convertido en un clásico de las finanzas.

    Lo llamativo es que la publicación de Segovia se da solo días después de que Unión Española decidiera frenar su intención de ir a la justicia ordinaria por el caso descenso ante el temor por los líos que podría acarrear para la actividad un nuevo enfrentamiento con la cadena televisiva Turner.

    Además, entre los clubes, ya se hablaba que la cadena televisiva podría suspender el contrato por el no cumplimiento de las obligaciones contractuales.

    De hecho, hace algunas semanas la ANFP firmó un nuevo contrato en el que se instaló un régimen más estricto que considera entre sus puntos multas desde 10 hasta 1.000 UF ante cualquier situación que pueda poner en riesgo el producto televisivo.

    Además, se estableció un pacto para pagar la deuda de los US$37 millones que la Cámara de Comerció obligó a pagar a Turner en 2024. Entre las medidas está la creación de la Copa de la Liga, el nuevo formato de la Supercopa que incluye semifinales y la extensión del calendario de la Primera División a los 12 meses del año, además de un importante descuento en la cuota mensual que reciben los 32 equipos profesionales.

    Otro peligro que corrían los Dragones Celestes y los hispanos era el de la desafiliación. Los clubes ya se encontraban organizándose para tomar esta medida y ya tenían los cuatro quintos necesarios para hacerlo.

    Por cierto, en el caso de que establecieran la denuncia, la ANFP estaba preparada para citar a un Consejo de Presidentes extraordinario para concretarla.

    Mirando hacia adelante

    Por lo pronto, Unión Española se sigue armando de cara a la temporada próxima a comenzar. Hace algunas semanas anunciaron la llegada de Emiliano Vecchio y este martes informaron del regreso de Patricio Rubio.

    Un goleador vuelve a casa”, señalaron de entrada a través de las redes sociales de Unión Española.

    Patricio Rubio es flamante refuerzo de Unión Española y vivirá su tercer período defendiendo la camiseta hispana. Un regreso que aporta experiencia, jerarquía y capacidad goleadora al ataque del Rojo”, destacaron en la publicación.

    Además, recordaron que “el delantero ya sabe lo que es celebrar con Unión: fue campeón del Torneo Nacional y de la Supercopa Chile 2013”.

