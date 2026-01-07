SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El Manchester United en la sangre: técnico interino cita a dos de sus hijos al duelo por la Premier League

    En el duelo ante Burnley, Darren Fletcher, leyenda del club, será el director técnico interino y estará a cargo de sus dos hijos, Jack y Tyler, quienes hace poco están en el plantel de honor de los Diablos Rojos.

    Por 
    Diego Donoso
    Darren Fletcher juntos a sus hijos, Jack y Tyler, celebrando un título de Premier League. IMAGO / Sportimage

    El Manchester United acaba de despedir a Ruben Amorim de su puesto como entrenador de los Red Devils, debido a una mezcla de factores: resultados deficientes, mala relación con la dirección deportiva y una actitud frente a los medios que no ha gustado a INEOS, los nuevos dueños del equipo inglés.

    Estos elementos incrementan la crisis en la banca. Desde la salida de Alex Ferguson en 2013, los Diablos Rojos han tenido a 12 técnicos en 13 años. La consecuencia es categórica: el equipo no ha podido establecer una línea deportiva y no gana la Premier League desde 2013.

    El Manchester United en la sangre: tres integrantes de la familia Fletcher en el primer equipo

    Darren Fletcher se hará cargo del primer equipo hasta que la dirigencia encuentre un reemplazante definitivo. El exvolante es considerado una leyenda en el lado rojo de Manchester. Disputó 342 encuentros, en 20 años, en una de las épocas gloriosas del equipo inglés, a comienzos de los 2000: levantó quince trofeos.

    Su asunción generará un hito pocas veces visto en el fútbol y menos aún en un equipo que integra la elite a nivel mundial: entrenará a sus dos hijos, los gemelos Tyler y Jack, quienes recientemente subieron al primer equipo.

    Los gemelos Tyler y Jack Fletcher, tras disputar un encuentro en la FA Youth Cup. Getty Images

    Tyler y Jack Fletcher realizaron su etapa formativa juntos el archirrival de su actual equipo: Manchester City. En 2023, cuando tenían 16 años, los Red Devils pagaron US$ 1,6 millones para que cambiaran de trinchera. Se unieron al club de su padre y sorprendieron con su desempeño en las categorías menores. Ruben Amorim tardó poco en llamarlos para que formaran parte del primer equipo.

    “Jack Fletcher hizo un muy buen trabajo y es por eso que cuando tenemos esta oportunidad, necesitamos darle espacio a tipos como Jack y los demás”, declaró el exentrenador en rueda de prensa cuando fue preguntado por los gemelos.

    En medio de una plaga de lesiones en Manchester United, Jack debutó en el pasado encuentro ante Newcastle. Salió desde la banca y jugó toda la segunda mitad del encuentro. Su hermano Tyler aún no ha debutado.

    La otra particularidad

    Otro dato curioso en la familia es que los hermanos juegan para selecciones diferentes. Tyler pasó por Inglaterra, pero en la actualidad está en la sub 19 de Escocia, país al que representó su padre. En cambio, Jack tuvo un paso por la nación de Darren, pero hoy defiende a los Tres Leones.

    En las categorías menores, Jack se ha desempeñado como mediocampista ofensivo o media punta. Tyler al fiel estilo de su padre, es un volante defensivo. Ambos esperan que su familiar más cercano les dé la oportunidad que tanto han esperado.

