    “Un goleador vuelve a casa”: Patricio Rubio es anunciado como nuevo refuerzo de Unión Española de cara al ascenso

    El delantero vivirá su tercer periodo vistiendo la camiseta de los Rojos tras su último paso por Ñublense.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Patricio Rubio vuelve a Unión Española tras salir del club en 2021. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Unión Española quiere pasar el trago amargo lo más rápido posible. Después de que se concretara la caída a la Primera B, el elenco de Independencia comenzó a preparar el regreso a la máxima categoría.

    Hace algunas semanas los hispanos confirmaron el retorno de Emiliano Vecchio para reforzar la zona media de la cancha y ahora regresa otra figura del club para fortalecer el ataque.

    Se trata de Patricio Rubio. El delantero de 36 años fue anunciado como la nueva incorporación de los hispanos para la temporada.

    Un goleador vuelve a casa”, señalaron de entrada a través de las redes sociales de Unión Española.

    Patricio Rubio es flamante refuerzo de Unión Española y vivirá su tercer período defendiendo la camiseta hispana. Un regreso que aporta experiencia, jerarquía y capacidad goleadora al ataque del Rojo”, destacaron en la publicación.

    Además, recordaron que “el delantero ya sabe lo que es celebrar con Unión: fue campeón del Torneo Nacional y de la Supercopa Chile 2013”.

    El adiós a Ñublense

    Patricio Rubio regresa a Unión Española después de haber estado los últimos cuatro años en Ñublense. Con los Diablos Rojos alcanzó a disputar un total de 126 partidos, incluyendo duelos por la Copa Libertadores y Sudamericana.

    En este tiempo marcó 42 goles y entregó 14 asistencias, siendo la temporada de 2023 la más productiva con 17 tantos.

    En la temporada 2025 Rubio fue parte de 26 encuentros en la Liga de Primera, anotando seis goles y cediendo tres asistencias, totalizando 1657 minutos de juego.

    Estos números le significaron quedarse con el cariño de los hinchas de los Diablos Rojos, de los cuales se despidió hace un mes.

    “Mis diablos rojos, esta carta es para ustedes: Estos 4 años junto a ustedes han sido los más lindos de mi carrera, hemos pasado momentos buenos, malos y momentos históricos, siempre han estado ahí apoyando, dando palabras de aliento y acompañándonos a todos los rincones del país”, comenzó señalando en la oportunidad.

    Bueno, mi meta era retirarme de acá con ustedes... Pero esto es algo que se escapa de mis manos, me voy con mucha tristeza, con una pena tremenda”, reconoció.

    “Aquí formé familia, amigos y a ustedes, mi hinchada. Siempre estarán en mi corazón, estoy muy agradecido de la hinchada y ya sumaron un hincha más a sus filas”, agregó.

    “Muchas gracias por todo, los amo y hasta siempre”, cerró Rubio en la antesala del último duelo del campeonato 2025.

