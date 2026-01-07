SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La dura autocrítica de Salomón Rodríguez tras su paso por Colo Colo: “No cumplí con las expectativas”

    El delantero deja al Cacique para emprender una nueva aventura junto a Montevideo City Torque uruguayo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Colo Colo continúa preparándose para enfrentar la temporada 2026. Mientras Blanco y Negro evalúa incorporaciones, también se dan algunas salidas. Una de ellas es la de Salomón Rodríguez quien continuará su carrera en el Montevideo City Torque de la liga charrúa.

    Este martes el delantero se embarcó hacia Uruguay y se dio el tiempo para evaluar su desempeño en el Cacique en el último campeonato.

    Feliz, creo que por ahí no cumplí con las expectativas, pero bueno, buscaré sumar minutos, buscar rodaje y nada... el objetivo es ese, volver a jugar y a competir”, reconoció en diálogo con radio Cooperativa.

    También intentó explicar las razones de su bajo rendimiento en la competencia nacional. “¿Qué faltó? Yo creo que un poco de todo. Por ahí no se me dieron las cosas, pero bueno, ahora buscaré tratar de cambiar el aire y volver de la mejor manera”, continuó el ariete.

    Y para volver a tomar las buenas sensaciones, ahora se reencontrará con una liga que ya conoce bastante. “Es un desafío para mí. Conozco el fútbol uruguayo, tengo a mi familia cerca, mis amigos cerca, creo que es un buen cambio, un buen aire para volver a ganar confianza”, apuntó.

    Por último, dejó un mensaje para los fanáticos de Colo Colo. “Agradecerle, agradecerle por el cariño de siempre y nada... por ahí no cumplí con sus expectativas, pero bueno, volveré de la mejor manera”, aseguró el delantero.

    Cabe señalar que Salomón Rodríguez parte a préstamo al Montevideo City Torque a modo de préstamo por un año. El cuadro charrúa se queda con el jugador a costo ser, pero cubriendo la totalidad del salario.

    Aníbal Mosa anticipó la salida

    Después de que el delantero anotara solo tres goles en los 26 partidos que disputó, uno solo por la Liga de Primera, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, había anticipado la salida del atacante desde Macul.

    Creemos que lo mejor es que reactive su carrera y tome un poco de oxígeno en otro club. Creemos que es lo mejor para el jugador y para la institución”, anunció el mandamás colocolino.

    “El tema de Salomón nosotros lo venimos conversando con su representante no ahora, sino que hace un par de semanas, meses”, agregó.

    También reconoció que se habían puesto al día con los pagos del ariete. “Antes que venciera una cuota en el mes de septiembre u octubre, nosotros llamamos al representante para decirle que necesitábamos buscar una solución. Buscamos una renegociación para el mes de marzo o abril, la cual fue aceptada”, sostenía.

    En su estadía en Colo Colo, Rodríguez también recibió el apoyo de sus compañeros. Uno de los que tomó la palabra para respaldarlo fue Arturo Vida. “Aparte de ser un año complicado de Colo Colo, Salomón ha vivido momentos muy difíciles. La gente, a veces critica, y está bien. Siempre han mencionado el precio por el que lo trajeron. Entonces, eso la gente lo toma mal, pero es un jugador que se prepara, que se entrena, tiene una humildad increíble”, expresó en su momento.

    “Siempre está preparado para ayudar, atento a las ocasiones, no se lesiona nunca, siempre está entrenando. Uno lo sabe. El cariño que le tenemos es muy grande. Un jugador así necesita confianza, porque tiene mucho talento”, agregaba.

    Pues, justamente esa confianza es la que intentará volver a sentir ahora en Uruguay.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoSalomón Rodríguez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Lo más leído

    1.
    Baja sensible para Paqui Meneghini: Matías Sepúlveda deja la U y acuerda su fichaje en el Lanús de Mauricio Pellegrino

    Baja sensible para Paqui Meneghini: Matías Sepúlveda deja la U y acuerda su fichaje en el Lanús de Mauricio Pellegrino

    2.
    Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli reconoce interés en Lucas Assadi: “Estamos avanzando”

    Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli reconoce interés en Lucas Assadi: “Estamos avanzando”

    3.
    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    4.
    Prensa brasileña revela la millonaria cifra que le pagarán a Juan Martín Lucero en la U

    Prensa brasileña revela la millonaria cifra que le pagarán a Juan Martín Lucero en la U

    5.
    Con paso por Europa, Racing y O’Higgins: el argentino que lucha por quedarse con la 9 de la U

    Con paso por Europa, Racing y O’Higgins: el argentino que lucha por quedarse con la 9 de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional
    Chile

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    En riesgo vital dueño de casa herido de bala al resistirse a asalto en su domicilio de Peñalolén

    Detienen en Estación Central a guardia que se mantenía prófugo desde 2022 por homicidio al interior de supermercado

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo
    Negocios

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Grau ingresa proyecto de reajuste del sector público con “norma de amarre” y surgen dudas de parlamentarios sobre financiamiento

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez

    Jimmy Martínez recuerda su paso por la U en su presentación en la UC: “Cada club me ha dejado una enseñanza”

    “Soy más raro que la mierda”: la llamativa y sincera reflexión de Lionel Messi en torno a su personalidad

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026
    Cultura y entretención

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas
    Mundo

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas

    La Casa Blanca defiende que el asalto al Capitolio, del que se cumplen cinco años, fue una invención demócrata

    Marco Rubio aclara a legisladores que Trump busca “comprar” Groenlandia y no invadirla

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso