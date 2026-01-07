La dura autocrítica de Salomón Rodríguez tras su paso por Colo Colo: “No cumplí con las expectativas”

Colo Colo continúa preparándose para enfrentar la temporada 2026. Mientras Blanco y Negro evalúa incorporaciones, también se dan algunas salidas. Una de ellas es la de Salomón Rodríguez quien continuará su carrera en el Montevideo City Torque de la liga charrúa.

Este martes el delantero se embarcó hacia Uruguay y se dio el tiempo para evaluar su desempeño en el Cacique en el último campeonato.

“Feliz, creo que por ahí no cumplí con las expectativas, pero bueno, buscaré sumar minutos, buscar rodaje y nada... el objetivo es ese, volver a jugar y a competir”, reconoció en diálogo con radio Cooperativa.

También intentó explicar las razones de su bajo rendimiento en la competencia nacional. “¿Qué faltó? Yo creo que un poco de todo. Por ahí no se me dieron las cosas, pero bueno, ahora buscaré tratar de cambiar el aire y volver de la mejor manera”, continuó el ariete.

Y para volver a tomar las buenas sensaciones, ahora se reencontrará con una liga que ya conoce bastante. “Es un desafío para mí. Conozco el fútbol uruguayo, tengo a mi familia cerca, mis amigos cerca, creo que es un buen cambio, un buen aire para volver a ganar confianza”, apuntó.

Por último, dejó un mensaje para los fanáticos de Colo Colo. “Agradecerle, agradecerle por el cariño de siempre y nada... por ahí no cumplí con sus expectativas, pero bueno, volveré de la mejor manera”, aseguró el delantero.

Cabe señalar que Salomón Rodríguez parte a préstamo al Montevideo City Torque a modo de préstamo por un año. El cuadro charrúa se queda con el jugador a costo ser, pero cubriendo la totalidad del salario.

Aníbal Mosa anticipó la salida

Después de que el delantero anotara solo tres goles en los 26 partidos que disputó, uno solo por la Liga de Primera, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, había anticipado la salida del atacante desde Macul.

“Creemos que lo mejor es que reactive su carrera y tome un poco de oxígeno en otro club. Creemos que es lo mejor para el jugador y para la institución”, anunció el mandamás colocolino.

“El tema de Salomón nosotros lo venimos conversando con su representante no ahora, sino que hace un par de semanas, meses”, agregó.

También reconoció que se habían puesto al día con los pagos del ariete. “Antes que venciera una cuota en el mes de septiembre u octubre, nosotros llamamos al representante para decirle que necesitábamos buscar una solución. Buscamos una renegociación para el mes de marzo o abril, la cual fue aceptada”, sostenía.

En su estadía en Colo Colo, Rodríguez también recibió el apoyo de sus compañeros. Uno de los que tomó la palabra para respaldarlo fue Arturo Vida. “Aparte de ser un año complicado de Colo Colo, Salomón ha vivido momentos muy difíciles. La gente, a veces critica, y está bien. Siempre han mencionado el precio por el que lo trajeron. Entonces, eso la gente lo toma mal, pero es un jugador que se prepara, que se entrena, tiene una humildad increíble”, expresó en su momento.

“Siempre está preparado para ayudar, atento a las ocasiones, no se lesiona nunca, siempre está entrenando. Uno lo sabe. El cariño que le tenemos es muy grande. Un jugador así necesita confianza, porque tiene mucho talento”, agregaba.

Pues, justamente esa confianza es la que intentará volver a sentir ahora en Uruguay.