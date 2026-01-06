SUSCRÍBETE POR $1100
    El recado de Eduardo Vargas a Paqui Meneghini en la U: “Ahora me gusta estar más suelto”

    En su presentación oficial, el delantero aprovechó de repasar su evolución en la zona ofensiva y adelanta que "Universidad de Chile va a ser mi último club".

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Eduardo Vargas fue presentado como refuerzo de la U. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile realizó este martes la presentación oficial de Eduardo Vargas quien se suma como uno de los refuerzos del equipo para la temporada 2026. En la ocasión el delantero aprovechó la instancia para dar pistas de la posición que podría tener en el equipo a cargo de Francisco Meneghini y adelantó que esta puede ser la última camiseta que vista en su carrera.

    He sentido el apoyo de la gente mediante redes sociales, amigos, mi familia. Estoy cumpliendo el sueño de volver. Con Charles (Aránguiz) y Marcelo (Díaz) siempre hemos tenido buena relación y me han recibido muy bien”, comentó de entrada al ser consultado por cómo ha vivido los primeros instantes de su regreso.

    Luego, aprovechó de comentar las alternativas que su juego puede tener en el once de Paqui Meneghini. “Me estoy sintiendo bien físicamente y he ido variando de posición. Antes jugaba más de 9, pero ahora me gusta estar más suelto. Estoy a disposición del entrenador”, expuso.

    Más adelante, profundizó en la relación con el DT que “hablé con él. Me explicó la forma en la que trabaja. Trabaja muy intenso. Tuvimos esa charla y hay que apoyarlo en todo momento en cómo él decida jugar”.

    También se refirió a la falta de gol que arrastro el club en las últimas temporadas. “Vi comentarios de gente que los delanteros no hacían goles, pero va de la mano con la confianza del jugador. Estoy aquí para hacer goles, ayudar en lo que más se pueda y aportar al equipo”.

    La experiencia en Audax Italiano

    Si bien a mediados de la temporada 2025 se especuló con un posible regreso a la U, finalmente la vuelta al fútbol nacional se dio junto a Audax Italiano. En ese sentido valoró que su paso por La Florida “me ayudó bastante. Dicen que es difícil volver a tu país, pero me adapté super bien. Con la confianza del entrenador, las cosas se me dieron más fáciles”.

    De hecho, por los verdes, acabó marcando un tanto contra la U. “Feliz por mí. Es fútbol. Tengo que jugar contra quien sea. Me tocó contra la U y pude anotar un gol que me ayudó bastante en lo personal. Me gritaron algo, pero no me acuerdo”, bromeó.

    Así mismo, descartó conflictos con la dirigencia por lo sucedido en el anterior mercado de fichajes. “No hay ningún problema. Fue algo que no se dio y está todo arreglado. La dirigencia y yo estamos felices”, aseguró.

    El Ariete también fue consultado sobre la posibilidad de que la U marque su fin como profesional. Si bien indicó que “no estoy pensando en retirarme”, estableció que “si pensamos así, creo que la Universidad de Chile va a ser mi último club”.

    Por último, habló del rol que espera asumir en compañía de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. “Apoyar siempre en cada entrenamiento, exigirnos. que ellos me exijan también y dentro de la cancha siempre vamos a ser una familia. Estamos entrenando fuerte y estamos trabajando con los más jóvenes. Hay que darle para delante no más”, cerró.

