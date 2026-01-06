SUSCRÍBETE POR $1100
    “No se ha movido nada”: el futuro de Eduard Bello en la UC se complica ante la presión de Barcelona de Guayaquil

    Universidad Católica intenta retener al extremo venezolano, pero las conversaciones con Barcelona de Guayaquil no avanzan.

    Por 
    Lucas Mujica
     
    Cristian Barrera
    "No se ha movido nada": el futuro de Eduard Bello en la UC se complica ante la presión de Barcelona de Guayaquil.

    La negociación por la continuidad de Eduard Bello en Universidad Católica sigue sin un acuerdo. En Cruzados existe interés en retener al venezolano, pero las conversaciones con Barcelona de Guayaquil, club dueño del pase, no han avanzado hacia un consenso. La UC no se acerca a las condiciones económicas que exige el conjunto ecuatoriano.

    En Cruzados sostienen que existe disposición del jugador para seguir en San Carlos de Apoquindo y que esa voluntad es un elemento considerado en el proceso. Sin embargo, el escenario depende de la negociación entre los clubes. Desde la dirigencia se remarca que no hay definiciones y que el caso se mantiene en el mismo punto. “No se ha movido nada la situación en los últimos días. No está confirmado ni descartado”, señaló el gerente deportivo José María Buljubasich este martes.

    Bello finalizó su préstamo al cierre de la temporada. Barcelona mantiene la propiedad de la carta y ha manifestado que su preferencia es que se ejecute la opción de compra acordada en el convenio de cesión. La cifra fijada bordea los US$ 500 mil. Universidad Católica, en cambio, explora alternativas que incluyen extender el préstamo o revisar montos y condiciones.

    Bello en un partido de la UC ante Cobresal.

    El ex Deportes Antofagasta sumó continuidad durante el segundo semestre y se instaló como una de las opciones frecuentes para el cuerpo técnico encabezado por Daniel Garnero. Eso llevó al club a incorporarlo dentro del grupo de jugadores considerados en la planificación del próximo año. La gerencia deportiva ya había abierto diálogos preliminares con el futbolista y su entorno para manifestar el interés en que siguiera en el plantel.

    El diseño del plantel 2026 incluye renovación de contratos, decisiones sobre jugadores en préstamo y revisión de refuerzos. Buljubasich expone el marco general del trabajo en curso: “Seguimos evaluando. Esa posición aún no está cerrada. Es jugador de Barcelona de Ecuador y en los próximos días se definirá qué pasa”, dijo a El Deportivo.

    El dirigente agrega el método institucional que se ha seguido en este mercado: “Para nosotros lo ideal es tener la mayor cantidad de jugadores de un año para otro, eso lo hemos podido lograr. Hemos renovado a muchos. Siempre trabajamos igual con todos los entrenadores. Analizamos rendimientos, vemos posiciones a reforzar, revisamos juveniles que pueden subir y contratos a renovar. Hay mercados en que se puede hacer más rápido, otros más lentos. Todo es consensuado entre directorio, gerencia deportiva, secretaría técnica y cuerpo técnico. No se imponen jugadores. Somos un grupo de trabajo”.

