    Gabriel Barbosa recibe amenaza de la barra brava del Santos en su presentación: “Tú sabes como son las cosas”

    El plena rueda de prensa, un hincha del cuadro albinegro se subió al mesón y le dio un mensaje en tono hostil al atacante.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Gabriel Barbosa recibe amenaza de la barra brava del Santos en su presentación: “Tú sabes como son las cosas”. Foto: @santosfc

    Gabriel Barbosa está de vuelta en el Santos. El atacante brasileño retorna al club en que militó entre 2013 y 2018. “Un chico de Vila Belmiro, hincha del Santos y un implacable. ¡Gabriel Barbosa ha vuelto al Santos FC! El delantero ha firmado un contrato de préstamo con el Cruzeiro hasta finales de año. Gabigol surgió de la cantera del Santos con tan solo ocho años, en 2004, y debutó como profesional en 2013. Durante sus dos etapas (2013-2016 y 2018), Gabigol disputó 210 partidos, marcando 84 goles y dando 13 asistencias, ganando el campeonato paulista en dos ocasiones (2015 y 2016), siendo además el máximo goleador del Campeonato Brasileño (2018) y tres veces máximo goleador de la Copa do Brasil (2014, 2015 y 2018).¡Bienvenido de nuevo a casa!“, publicó el club en su cuenta de X hace algunos días.

    Horas más tarde se dio su presentación oficial ante la prensa. Fue en esa instancia en la que el delantero vivió un incómodo momento. Cuando saludaba a directivos y se preparaba para las fotografías, un miembro de la barra brava del Santos se acercó al goleador y le dio un amenazante mensaje. “Estás en deuda con nosotros. Tú sabes como son las cosas”, le dijo, para desconcierto de los presentes.

    Si bien en su primer paso por el Peixe anotó 83 goles en 187 partidos, algunos hinchas no le perdonan sus éxitos posteriores en Flamengo. En el cuadro de Río de Janeiro marcó 160 veces en 307 encuentros y ganó 13 títulos. Su última estadía fue más irregular: partió a Cruzeiro, donde celebró 13 conquistas en 49 duelos.

    Revisa el momento

