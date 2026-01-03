Se une a Neymar y Felipe Loyola: Santos presenta a multicampeón de la Copa Libertadores como refuerzo para el 2026

Neymar y Gabigol serán compañeros en el Santos, equipo en el que también estará Felipe Loyola.

Felipe Loyola da el gran salto de su carrera. Según informó la prensa brasileña, el otrora campeón con Huachipato dejó Independiente de Avellaneda para convertirse en nuevo refuerzo del Santos de Brasil, en una operación que rondó los US$ 6 millones.

A sus 25 años, el futbolista de la Selección Chilena llega a Villa Belmiro para ser compañero de Neymar, emblema de la institución paulista. Además, será dirigido por un viejo conocido del fútbol nacional: Juan Pablo Vojvoda, quien es recordado por su paso en Unión La Calera.

Sin embargo, la figura de Ney no es la única con la que tendrá que convivir el exjugador acerero. Esto se debe a que el Peixe presentó a un nuevo refuerzo que tiene la misión de comandar el ataque junto al ex Barcelona y París Saint Germain.

Se trata de Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, que viene de una breve aventura por el Cruzeiro. “Un chico de Vila Belmiro, hincha del Santos y un implacable. ¡Gabriel Barbosa ha vuelto al Santos FC! El delantero ha firmado un contrato de préstamo con el Cruzeiro hasta finales de año. Gabigol surgió de la cantera del Santos con tan solo ocho años, en 2004, y debutó como profesional en 2013. Durante sus dos etapas (2013-2016 y 2018), Gabigol disputó 210 partidos, marcando 84 goles y dando 13 asistencias, ganando el campeonato paulista en dos ocasiones (2015 y 2016), siendo además el máximo goleador del Campeonato Brasileño (2018) y tres veces máximo goleador de la Copa do Brasil (2014, 2015 y 2018).¡Bienvenido de nuevo a casa!“, publica el club en su cuenta de X.

Si bien su reciente paso por el elenco de Belo Horizonte no le alcanzó para ser campeón del Brasileirao (terminó en el 3° lugar), Gabigol llega al Santos con el respaldo de su exitoso currículo con el Flamengo. En el Mengao, el ariete festejó la Copa Libertadores en dos ocasiones: en 2019, con un épico doblete en los descuentos ante River Plate; y en 2022, tras derrotar con un gol suyo al Atlético Paranaense, con Arturo Vidal y Erick Pulgar como compañeros.

Gabigol, que ya se integró a las prácticas del Peixe, espera contar con Felipe Loyola dentro de los próximos días. El volante de la Roja todavía aguarda por una comunicación oficial de parte de los involucrados en la transacción: Huachipato, como dueño de su pase, y de Independiente y Santos, quienes, según la prensa brasileña, acordaron una transferencia por el 80% de su carta.