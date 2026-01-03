La millonaria cifra que se repartirán Colo Colo, la U, la UC y Huachipato por los traspasos de sus canteranos en el extranjero

No han vendido a ninguna de sus grandes figuras y sin embargo, Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile obtendrán ganancias millonarias en el mercado de pases internacional. Esto debido, principalmente, al mecanismo de solidaridad impuesto por la FIFA que beneficia al club que formó al jugador que es traspasado de una institución a otra.

Tal es el caso de Felipe Loyola que que vendido por Independiente de Argentina al Santos de Brasil y donde el Cacique fue beneficiado. Mismo caso para Valentín Castellanos, el cual fue traspasado desde la Lazio al West Ham United y dejará dinero en las arcas de los azules.

Distinto es el caso de Gonzalo Tapia, pues al ser adquirido por el Sao Paulo, los cruzados ganan por el porcentaje del pase que aún les pertenecía.

Loyola alivia las arcas del Cacique

Felipe Loyola es una de las grandes ventas del mercado sudamericano. El volante chileno dejará el fútbol transandino para emigrar a Brasil y jugar junto a Neymar en el mítico equipo de Pelé, el Santos.

El acuerdo entre ambas instituciones alcanzaría la cifra de 6 millones de dólares por el 80% del pase y un contrato por cuatro temporadas. Como Huachipato aún era dueño del 50% del pase, se quedará con 3 millones de la moneda norteamericana y en total, por la anterior cesión al cuadro de Avellaneda, ganará 4,5 millones (un poco más de 4 mil millones de pesos).

Pero no es el único en sacar cuentas alegres, pues el seleccionado chileno fue formado por la institución que preside Aníbal Mosa y aunque la gerencia técnica que encabezó Marcelo Espina lo dejó ir tempranamente, se verán beneficiados con 180 mil dólares. O sea, 163 millones de pesos.

Foto: @tatycastellanos11 / Instagram.

Los 15 minutos más valiosos de la U

El mercado europeo abrió su ventana invernal este 1 de enero y el West Ham United se movió rápido para adquirir la carta de Valentín Castellanos. El delantero argentino fue adquirido por el equipo de la Premier League, desde la Lazio de Italia, por 29 millones de euros.

De ese monto y gracias a que el transandino estuvo en la U el año 2017, cuando aún estaba en edad formativa (de los 16 a los 23 años), además de jugar 15 minutos en el primer equipo, a los azules les corresponde el 1%. En palabras simples, 300 mil euros llegarán desde el Viejo Continente a La Cisterna, lo que equivale a un poco más de 317 millones de pesos.

Gonzalo Tapia le sigue dando alegrías a la UC. Foto: Felipe Zanca/Photosport. Photosport

Gonzalo Tapia le entregará dinero a los cruzados por segunda vez

El 2025 cerró de gran manera para Gonzalo Tapia. Sao Paulo concretó la compra definitiva de su pase a River Plate y le ofreció un contrato hasta el 2029. Pero en ese negocio también ganó Universidad Católica pues mantenía el 20% de la carta del futbolista y como la operación se estima que alcanzó los 2,2 millones de dólares, en San Carlos de Apoquindo esperan recibir una cifra cercana al medio millón de la divisa norteamericana (450 millones de pesos chilenos).

A eso se le agrega que la tienda estudiantil había recibido US$ 1,1 millones en la operación, aunque el jugador perfectamente pudo partir sin dejar ganancia alguna, pues el vínculo entre ambos había concluido.