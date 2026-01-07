“Jerarquía internacional”: Coquimbo anuncia a Lucas Pratto como nuevo refuerzo

El campeón del fútbol chileno golpeó el mercado. Este martes Coquimbo Unido anunció el fichaje del delantero argentino Lucas Pratto, quien vendrá a reforzar al club de cara a su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y la Liga de Primera.

El elenco Pirata anunció su contratación más importante en todas sus redes sociales y con un extenso comunicado: "El refuerzo que confirmó su arribo al elenco porteño es Lucas David Pratto, delantero argentino de 1,87 m de estatura, goleador de trayectoria consagrada y recorrido de élite en Sudamérica y Europa".

“Con importantes pasos por clubes de Argentina, Paraguay y Brasil, además de su experiencia en el fútbol del viejo continente, Pratto llega al aurinegro para aportar liderazgo, oficio y notable presencia ofensiva en los desafíos que se avecinan", añadieron.

“El atacante será parte de la Copa Libertadores de América, donde está a las puertas de un hito histórico: con 30 goles en el certamen, se encuentra a solo 2 anotaciones de convertirse en el máximo goleador argentino en la historia de la competición", cerraron.

Un 2025 lejos de los goles

La carrera de Lucas Pratto es brillante. Triunfó en clubes como Universidad Católica, Vélez o River Plate. De hecho, con los Millonarios obtuvo la recordada Copa Libertadores 2018, en la que vencieron en la final a Boca Juniors en Madrid.

Sin embargo, el año pasado no fue positivo para el Oso, que debió lidiar con lesiones y pocas opciones como titular. Comenzó la temporada con Olimpia y luego fichó como agente libre en Sarmiento de Argentina.

En total, sumó apenas 836 minutos en 2025, repartidos en 28 partidos. Anotó solo un gol, que fue en el primer semestre con el elenco paraguayo.