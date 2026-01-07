SUSCRÍBETE POR $1100
    Grave lesión en Colo Colo: Marcos Bolados se corta los ligamentos cruzados en plena pretemporada del Cacique en Pirque

    El delantero albo está a la espera de los exámenes médicos que determinarán los tiempos de su recuperación, justo cuando Blanco y Negro planeaba enviarlo a préstamo.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Christian González
    Foto: Photosport

    La pretemporada de Colo Colo arrancó con una desgracia. Los albos cargan fuerzas para revertir en 2026 las decepciones que sufrieron en la temporada pasada, pero parten con un fuerte contratiempo: Marcos Bolados sufrió una grave lesión mientras realizaba la pretemporada en Pirque y se perderá, al menos, el primer semestre.

    El delantero sufrió la rotura de ligamentos cruzados de una rodilla, lo que anticipa un escenario complejo: tendrá que someterse a una cirugía en la articulación y a un largo proceso de rehabilitación.

    Colo Colo parte la pretemporada sufriendo: Marcos Bolados lamenta grave lesión y será baja por varios meses

    El antofagastino, como casi todos los jugadores del equipo de Macul, no cumplió una buena temporada. De hecho, ni siquiera era considerado prioridad por el técnico Fernando Ortiz, quien trabaja junto con la gerencia deportiva que encabeza Daniel Morón en la búsqueda de una nueva carta para esa plaza.

    Incluso se habían mencionado posibles destinos para el extremo. O’Higgins, Audax Italiano, Palestino y Everton habían sido citados como posibles destinos del jugador. La dolencia que acaba de sufrir, sin embargo, altera todos los planes. El futbolista tendrá que seguir en Macul para realizar la respectiva rehabilitación.

    Marcos Bolados enfrenta a Manuel Fernández en el duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Un año decepcionante

    Después de cumplir un notable cierre de campaña en 2024, en el que marcó goles clave para la consecución del título, Bolados extendió su permanencia en Macul por dos temporadas y bajo mejoradas condiciones salariales. Sin embargo, en 2025 no fue capaz de replicar ese buen rendimiento y cayó en la mediocridad generalizada de un año que los albos esperaban que fuera diametralmente distinto, por tratarse del calendario en que se celebraba el centenario del club: participó en 26 encuentros, en los que solo marcó tres goles. En el balance también ingresan dos asistencias.

    Desde su arribo, en la temporada 2016-17, aunque su presencia fue interrumpida por un paso por Universidad Católica, el nortino ha defendido a los albos en 234 encuentros. Ha festejado 34 goles y ha aportado 32 asistencias.

    Los albos continuarán la búsqueda de una pieza fundamental para el sistema que pretende consolidar Ortiz. De hecho, están explorando el mercado extranjero para dar con la opción adecuada.

