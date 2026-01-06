Tras una temporada para el olvido: Salomón Rodríguez deja Colo Colo y parte al fútbol uruguayo

Sigue el exodo en Colo Colo. Luego de un 2025 para el olvido, el equipo de Fernando Ortiz comienza a estructurar sus piezas. En ese contexto, una salida clave es la de Salomón Rodríguez. El delantero uruguayo parte al Montevideo City Torque en condición de préstamo por un año. El cuadro charrúa se queda con el delantero a costo cero, pero cubriendo la totalidad del sueldo del ariete.

El atacante se va de Macul con una pobre cuota goleadora. Anotó apenas tres veces en 26 partidos. Por la Liga de Primera, apenas marcó en una ocasión. Hace dos semanas, Aníbal Mosa había anticipado la salida del charrúa: “Creemos que lo mejor es que reactive su carrera y tome un poco de oxígeno en otro club. Creemos que es lo mejor para el jugador y para la institución”.

“El tema de Salomón nosotros lo venimos conversando con su representante no ahora, sino que hace un par de semanas, meses”, agregaba.

En esa línea, el empresario también aclaraba que Colo Colo estaba al día con los pagos por el pase del ariete. “Antes que venciera una cuota en el mes de septiembre u octubre, nosotros llamamos al representante para decirle que necesitábamos buscar una solución. Buscamos una renegociación para el mes de marzo o abril, la cual fue aceptada”, acotaba.

Rodríguez celebra un gol por la Copa Chile. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Un fichaje polémico

El fichaje del ariete uruguayo fue una de las contrataciones más controvertidas del año del centenario albo. De hecho, a mitad del curso, cuando no estaba cumpliendo con las expectativas, Mosa tuvo que salir al paso para explicar la operación. “Hay algo que a lo mejor no hemos aclarado. Se habla de que Salomón Rodríguez llegó en una transferencia por US$ 2,5 millones de dólares y eso no es así”, dijo el presidente de Blanco y Negro en ese momento.

“Compramos el 50% del pase en US$ 1.200.000 y tenemos la posibilidad de comprar la otra mitad, siempre y cuando juegue una cantidad de partidos, lo que obviamente no se ha dado“, complementaba.

Pese a las críticas, en el plantel mostraron su respaldo al delantero durante la temporada. “Aparte de ser un año complicado de Colo Colo, Salomón ha vivido momentos muy difíciles. La gente, a veces critica, y está bien. Siempre han mencionado el precio por el que lo trajeron. Entonces, eso la gente lo toma mal, pero es un jugador que se prepara, que se entrena, tiene una humildad increíble”, comentó en su momento Arturo Vidal.

“Siempre está preparado para ayudar, atento a las ocasiones, no se lesiona nunca, siempre está entrenando. Uno lo sabe. El cariño que le tenemos es muy grande. Un jugador así necesita confianza, porque tiene mucho talento. Por algo llegó a Colo Colo”, añadía el histórico volante.