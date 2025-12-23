Aníbal Mosa y Salomón Rodríguez, en la llegada del delantero a Colo Colo. (Foto: @ColoColo)

Salomón Rodríguez fue una de las contrataciones estelares de Colo Colo para la temporada 2025. El delantero uruguayo llegaba precedido de sus buenos antecedentes en Godoy Cruz. Los albos realizaron una inversión cuantiosa para reclutarlo: la cifra bordeó los US$ 2,2 millones. Las expectativas eran proporcionales.

Sin embargo, el paso del atacante ha estado lejos de responder a las expectativas. En 26 encuentros, el charrúa marcó tres goles. Nunca pudo convencer a los hinchas, aunque en el plantel le elogiaban el buen rendimiento que mostraba en las prácticas.

Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

Los días de Rodríguez en Macul parecen estar contados. Los albos necesitan alivianar los costos y en la planificación de Fernando Ortiz el ariete no tiene espacio. De hecho, en el marco de la presentación de Matías Fernández, el primer refuerzo del equipo popular para 2026, Aníbal Mosa estableció la postura institucional respecto de su futuro.

“Creemos que lo mejor es que reactive su carrera y tome un poco de oxígeno en otro club. Creemos que es lo mejor para el jugador y para la institución”, apuntó el presidente de Blanco y Negro.

Salomón Rodríguez, en uno de sus escasos festejos en Colo Colo (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

“El tema de Salomón nosotros lo venimos conversando con su representante no ahora, sino que hace un par de semanas, meses”, agregó.

Mosa también aclaró lo referido a una supuesta cuota impaga por el pase del delantero. “Antes que venciera una cuota en el mes de septiembre u octubre, nosotros llamamos al representante para decirle que necesitábamos buscar una solución. Buscamos una renegociación para el mes de marzo o abril, la cual fue aceptada”, acotó.

Seguir reforzándose

Los albos presentaron a Matías Fernández cuyo fichaje habían abrochado la semana pasada. El carrilero proviene de Independiente del Valle y asume la tarea de reemplazar a Mauricio Isla y Óscar Opazo, quienes dejaron el plantel.

En Macul deben definir el futuro de Alan Saldivia, quien es pretendido por Vasco da Gama. “No nos podemos referir mientras no tengamos una propuesta formal y seria, y eso no ha llegado”, apuntó Mosa.

En tanto, Daniel Morón, el gerente deportivo del club, reconoció que la búsqueda está orientada a un defensor central zurdo. Admitió que frente a la escasez de opciones en el mercado local, se están explotando alternativas en el extranjero.

En el Cacique también esperan una propuesta de Coquimbo Unido por Cristián Zavala.