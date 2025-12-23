SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    El timonel de Blanco y Negro aborda el futuro del delantero uruguayo, la principal decepción alba en la última temporada.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Aníbal Mosa y Salomón Rodríguez, en la llegada del delantero a Colo Colo. (Foto: @ColoColo)

    Salomón Rodríguez fue una de las contrataciones estelares de Colo Colo para la temporada 2025. El delantero uruguayo llegaba precedido de sus buenos antecedentes en Godoy Cruz. Los albos realizaron una inversión cuantiosa para reclutarlo: la cifra bordeó los US$ 2,2 millones. Las expectativas eran proporcionales.

    Sin embargo, el paso del atacante ha estado lejos de responder a las expectativas. En 26 encuentros, el charrúa marcó tres goles. Nunca pudo convencer a los hinchas, aunque en el plantel le elogiaban el buen rendimiento que mostraba en las prácticas.

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Los días de Rodríguez en Macul parecen estar contados. Los albos necesitan alivianar los costos y en la planificación de Fernando Ortiz el ariete no tiene espacio. De hecho, en el marco de la presentación de Matías Fernández, el primer refuerzo del equipo popular para 2026, Aníbal Mosa estableció la postura institucional respecto de su futuro.

    “Creemos que lo mejor es que reactive su carrera y tome un poco de oxígeno en otro club. Creemos que es lo mejor para el jugador y para la institución”, apuntó el presidente de Blanco y Negro.

    Salomón Rodríguez, en uno de sus escasos festejos en Colo Colo (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    “El tema de Salomón nosotros lo venimos conversando con su representante no ahora, sino que hace un par de semanas, meses”, agregó.

    Mosa también aclaró lo referido a una supuesta cuota impaga por el pase del delantero. “Antes que venciera una cuota en el mes de septiembre u octubre, nosotros llamamos al representante para decirle que necesitábamos buscar una solución. Buscamos una renegociación para el mes de marzo o abril, la cual fue aceptada”, acotó.

    Seguir reforzándose

    Los albos presentaron a Matías Fernández cuyo fichaje habían abrochado la semana pasada. El carrilero proviene de Independiente del Valle y asume la tarea de reemplazar a Mauricio Isla y Óscar Opazo, quienes dejaron el plantel.

    En Macul deben definir el futuro de Alan Saldivia, quien es pretendido por Vasco da Gama. “No nos podemos referir mientras no tengamos una propuesta formal y seria, y eso no ha llegado”, apuntó Mosa.

    En tanto, Daniel Morón, el gerente deportivo del club, reconoció que la búsqueda está orientada a un defensor central zurdo. Admitió que frente a la escasez de opciones en el mercado local, se están explotando alternativas en el extranjero.

    En el Cacique también esperan una propuesta de Coquimbo Unido por Cristián Zavala.

    Más sobre:Colo ColoAníbal MosaSalomón RodríguezMatías FernándezFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Consulta online definirá diseño de tarjeta de pago de transporte público en el Gran Concepción, Santa Juana y Tomé

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Carabineros firma convenio con la SNA para fortalecer seguridad en zonas agrícolas

    Lo más leído

    1.
    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Consulta online definirá diseño de tarjeta de pago de transporte público en el Gran Concepción, Santa Juana y Tomé
    Chile

    Consulta online definirá diseño de tarjeta de pago de transporte público en el Gran Concepción, Santa Juana y Tomé

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Carabineros firma convenio con la SNA para fortalecer seguridad en zonas agrícolas

    Gobierno por acuerdo Codelco-SQM en el litio: “Es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”
    Negocios

    Gobierno por acuerdo Codelco-SQM en el litio: “Es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming
    Tendencias

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo
    El Deportivo

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú
    Mundo

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza

    China insta a Estados Unidos a cumplir sus “compromisos” y propiciar el “desarme nuclear” internacional

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida