La trama detrás de la decisión de Unión Española e Iquique de no ir a la justicia por el caso descenso

El cierre de la temporada 2025 del estuvo marcado por la intensa lucha por mantener la categoría. Deportes Iquique y Unión Española pelearon hasta el final, pero cayeron a Primera B.

Claro que mientras Rojos y Celestes aún intentaban asumir el cambio de división, surgió una esperanza. Una incompatibilidad entre las bases del Campeonato Nacional y el reglamento de la ANFP los ilusionaba con sostenerse en la Liga de Primera.

De esta manera, ambos clubes se enfrentaron a la ANFP, pero el organismo con sede en Quilín fue tajante al indicar que no había argumentos reglamentarios para rebatir la pérdida de categoría en virtud de la presunta incompatibilidad entre las bases del Campeonato Nacional y el reglamento de la ANFP.

Ante esta respuesta, Deportes Iquique y Unión Española, siendo los Rojos quienes tomaron una posición más activa, apostaron por poner su defensa en la justicia ordinaria en las manos del abogado Cristóbal Osorio. Una decisión que fue duramente criticada por Juan Tagle, quien apuntó que ambos clubes buscaban desconocer las bases que ellos mismos firmaron.

“Yo comparto la extrema gravedad que tiene la supuesta intención de dos clubes de desconocer las bases del torneo que ellos mismos aprobaron e intentar evitar un descenso que está, por lo demás, reconocido por ellos mismos cuando ocurrió”, comenzó señalando el presidente de Cruzados.

Evitando riesgos

A pesar de la postura inicial, con el paso de los días Unión Española y Deportes Iquique decidieron no judicializar la denuncia contra la ANFP debido a la fuerte presión de Turner ante posibles suspensiones de duelos en 2026.

De hecho, hace algunos meses se estableció un pacto para pagar la deuda de los US$37 millones que la Cámara de Comerció obligó a pagar a Turner en 2024. Entre las medidas está la creación de diferentes torneos, además de un importante descuento en la cuota mensual que reciben los equipos profesionales.

Otro peligro que corrían los Dragones Celestes y los hispanos era el de la desafiliación. Los clubes ya se encontraban organizándose para tomar esta medida y ya tenían los cuatro quintos necesarios para hacerlo. De hecho, en el caso de que establecieran la denuncia, la ANFP estaba preparada para citar a un Consejo de Presidentes extraordinario para concretarla.