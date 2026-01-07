SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La trama detrás de la decisión de Unión Española e Iquique de no ir a la justicia por el caso descenso

    Hispanos y celestes buscaban mantenerse en la máxima categoría del fútbol nacional apelando a una incompatibilidad reglamentaria. Pero, con el paso de los días, optaron por frenar esta búsqueda por las consecuencias que aquello podría significar.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    El cierre de la temporada 2025 del estuvo marcado por la intensa lucha por mantener la categoría. Deportes Iquique y Unión Española pelearon hasta el final, pero cayeron a Primera B.

    Claro que mientras Rojos y Celestes aún intentaban asumir el cambio de división, surgió una esperanza. Una incompatibilidad entre las bases del Campeonato Nacional y el reglamento de la ANFP los ilusionaba con sostenerse en la Liga de Primera.

    De esta manera, ambos clubes se enfrentaron a la ANFP, pero el organismo con sede en Quilín fue tajante al indicar que no había argumentos reglamentarios para rebatir la pérdida de categoría en virtud de la presunta incompatibilidad entre las bases del Campeonato Nacional y el reglamento de la ANFP.

    Ante esta respuesta, Deportes Iquique y Unión Española, siendo los Rojos quienes tomaron una posición más activa, apostaron por poner su defensa en la justicia ordinaria en las manos del abogado Cristóbal Osorio. Una decisión que fue duramente criticada por Juan Tagle, quien apuntó que ambos clubes buscaban desconocer las bases que ellos mismos firmaron.

    “Yo comparto la extrema gravedad que tiene la supuesta intención de dos clubes de desconocer las bases del torneo que ellos mismos aprobaron e intentar evitar un descenso que está, por lo demás, reconocido por ellos mismos cuando ocurrió”, comenzó señalando el presidente de Cruzados.

    Evitando riesgos

    A pesar de la postura inicial, con el paso de los días Unión Española y Deportes Iquique decidieron no judicializar la denuncia contra la ANFP debido a la fuerte presión de Turner ante posibles suspensiones de duelos en 2026.

    De hecho, hace algunos meses se estableció un pacto para pagar la deuda de los US$37 millones que la Cámara de Comerció obligó a pagar a Turner en 2024. Entre las medidas está la creación de diferentes torneos, además de un importante descuento en la cuota mensual que reciben los equipos profesionales.

    Otro peligro que corrían los Dragones Celestes y los hispanos era el de la desafiliación. Los clubes ya se encontraban organizándose para tomar esta medida y ya tenían los cuatro quintos necesarios para hacerlo. De hecho, en el caso de que establecieran la denuncia, la ANFP estaba preparada para citar a un Consejo de Presidentes extraordinario para concretarla.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolANFPUnión EspañolaDeportes Iquique

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Lo más leído

    1.
    Baja sensible para Paqui Meneghini: Matías Sepúlveda deja la U y acuerda su fichaje en el Lanús de Mauricio Pellegrino

    Baja sensible para Paqui Meneghini: Matías Sepúlveda deja la U y acuerda su fichaje en el Lanús de Mauricio Pellegrino

    2.
    Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli reconoce interés en Lucas Assadi: “Estamos avanzando”

    Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli reconoce interés en Lucas Assadi: “Estamos avanzando”

    3.
    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla

    4.
    Prensa brasileña revela la millonaria cifra que le pagarán a Juan Martín Lucero en la U

    Prensa brasileña revela la millonaria cifra que le pagarán a Juan Martín Lucero en la U

    5.
    Con paso por Europa, Racing y O’Higgins: el argentino que lucha por quedarse con la 9 de la U

    Con paso por Europa, Racing y O’Higgins: el argentino que lucha por quedarse con la 9 de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional
    Chile

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    En riesgo vital dueño de casa herido de bala al resistirse a asalto en su domicilio de Peñalolén

    Detienen en Estación Central a guardia que se mantenía prófugo desde 2022 por homicidio al interior de supermercado

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo
    Negocios

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Grau ingresa proyecto de reajuste del sector público con “norma de amarre” y surgen dudas de parlamentarios sobre financiamiento

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez

    Jimmy Martínez recuerda su paso por la U en su presentación en la UC: “Cada club me ha dejado una enseñanza”

    “Soy más raro que la mierda”: la llamativa y sincera reflexión de Lionel Messi en torno a su personalidad

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026
    Cultura y entretención

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas
    Mundo

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas

    La Casa Blanca defiende que el asalto al Capitolio, del que se cumplen cinco años, fue una invención demócrata

    Marco Rubio aclara a legisladores que Trump busca “comprar” Groenlandia y no invadirla

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso