Alerta en la UC: Daniel González protagoniza pelea callejera en Viña del Mar

Daniel González enciende las alarmas en la UC. El defensor del elenco estudiantil protagonizó una pelea callejera en Viña del Mar. El registro fue compartido por el cantante urbano Kenky G, quien lo publicó en sus redes sociales.

“Iba caminando y de repente vi la mea pelea (sic) y empecé a grabar”, escribió en su storie de Instagram.

En el registro se observa al zaguero de Universidad Católica lanzar un golpe de puño a otro transeúnte, por un conflicto previo al extracto. Durante toda la intervención se oyen gritos e insultos. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida San Martín con la calle 5 norte.