La UC ficha a figura de O’Higgins: Juan Ignacio Díaz se suma al equipo de Daniel Garnero

Universidad Católica dio a conocer este viernes que alcanzó un acuerdo para incorporar al defensor argentino Juan Ignacio Díaz. El futbolista se realizará revisión médica en las próximas horas. El jugador de 1,82 metros de estatura fue titular en los 19 partidos en los que estuvo presente, en O’Higgins, donde jugó el último año sumando 1.661 minutos de juego. Eso lo hizo llamar la atención de la UC, pero también de Colo Colo, que buscó llevarlo al ser del gusto de Fernando Ortiz.

“Cruzados anuncia un principio de acuerdo con el defensa argentino Juan Ignacio Díaz. El jugador se someterá en las próximas horas a la revisión médica respectiva, la que de ser superada con éxito, lo transformará en nuevo integrante del plantel de honor de Universidad Católica durante la temporada 2026. Juan Ignacio es un futbolista de 27 años, debutó el año 2018 en Estudiantes de La Plata y la temporada pasada defendió a O’Higgins de Rancagua”, dieron a conocer desde la institución precordillerana en un comunicado.

Díaz, de 27 años, se desempeña como zaguero central. Su formación se desarrolló en Estudiantes de La Plata, donde integró las divisiones menores del club pincharrata, y ahí debutó en 2018. Con el objetivo de sumar continuidad, en 2021 fue cedido a Agropecuario, equipo de la Primera B transandina. Su debut en la segunda categoría del fútbol argentino se produjo el 27 de marzo de ese año, en el triunfo por 2-0 ante Temperley. Su rendimiento durante esa temporada le permitió volver a competir en la máxima división.

En 2022 pasó a Barracas Central. En ese club disputó el torneo de ese año. Su llegada al fútbol chileno se concretó en enero de 2024, cuando O’Higgins de Rancagua anunció su arribo por dos temporadas. En esa primera campaña, Díaz disputó 25 partidos. En 2025, bajo la dirección técnica de Francisco Meneghini, el defensor se consolidó como titular habitual y asumió la capitanía del equipo. O’Higgins finalizó tercero en la Liga de Primera, resultado que le permitió clasificar a la Copa Libertadores 2026.