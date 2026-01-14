SUSCRÍBETE POR $1100
    Pellegrini no es el único: Real Madrid sufre un nuevo ‘Alcorconazo’ ante un equipo de Segunda División

    El elenco Merengue, que venía de perder la final de la Supercopa ante Barcelona que gatilló en la salida de Xabi Alonso de la banca, cayó en los descuentos por 3-2 contra Albacete, por los octavos de final de la competencia.

    Daniel Bustos 
    Daniel Bustos
    Foto: Albacete en X

    El Real Madrid atraviesa el peor momento de la temporada. El domingo cayó por 3-2 ante su archirrival Barcelona, en la final de la Supercopa de España. El resultado dolió en el Santiago Bernabéu, a tal punto que desde la directiva decidieron desvincular a Xabi Alonso como entrenador. Este miércoles, tres días después, ocurrió otro cachetazo a la historia Merengue: quedaron eliminados de la Copa del Rey ante el modesto Albacete, de la Segunda División de ese país.

    Para este duelo, Álvaro Arbeloa, quien asumió el cargo que dejó su excompañero en la selección española, alineó un equipo compuesto mayoritariamente por suplentes y juveniles, salvo por la presencia de Vinícius Júnior y Federico Valverde, dos consagrados del plantel.

    A los 42′, Javier Villar abrió la cuenta para los locales, pero Franco Mastantuono igualó el marcador rápido para el 1-1 a los 45+3′.

    A los 58′ minutos ingresó el verdugo del Madrid en esta jornada, el delantero español de 32 años Jefté Betancor, quien a los 82′ puso adelante otra vez a Albacete. Gonzalo García anotó el 2-2 a los 90+1′ para intentar evitar el desastre, pero a los 90+4′ nuevamente apareció Betancor para decretar el 3-2 definitivo y darle un golpe histórico al elenco de la capital.

    El recuerdo del ‘Alcorconazo’, con Pellegrini

    El Estadio Municipal Carlos Belmonte fue testigo de una jornada que perdurará en los registros, de esas que no se dan todos los años. De hecho, este nuevo fracaso del equipo de Florentino Pérez en la Copa del Rey hace recordar lo que le sucedió en la temporada 2009-10, cuando fueron eliminados por Alcorcón, de la Segunda División B (tercera división de España por ese entonces). El DT del Madrid por ese entonces era Manuel Pellegrini.

    En la ida, los dirigidos por el Ingeniero fueron goleados por 4-0, mientras que en la vuelta en el Santiago Bernabéu (por esos años el sistema de la competición era diferente), vencieron apenas por la cuenta mínima. Para muchos, este fracaso sentenció la salida del DT chileno al final de temporada.

    Hoy el rival es Albacete, club en el que alguna vez brilló Mark González, y que pese a que no es de la tercera categoría de España, marcha en el puesto 17° de la Segunda División y en estos momentos lucha por alejarse de la zona de descenso.

    “Siempre en este club empatar ya es malo, es una tragedia; imagina una derrota como estas. Más cuando lo haces con un rival de una categoría inferior. Si alguien es el responsable soy yo, que soy el que he tomado las decisiones en cuanto a la alineación”, declaró un golpeado Arbeloa en la rueda de prensa posterior al partido.

    Más sobre:FútbolReal MadridAlbaceteCopa del Rey

