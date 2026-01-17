SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Celebra el lado rojo de Manchester: el United le da el tiro de gracia al City en el derbi y lo aleja del título

    Pese a la crisis que atraviesa la institución, los Diablos Rojos arrollaron a los Ciudadanos con un expresivo 2-0, que fácilmente pudo ser una goleada. El Arsenal también celebra este resultado, ya que puede seguir escapándose en la cima.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Manchester United

    Las calles de Manchester se pintan de rojo. En el derbi de la ciudad, el United se levantó de la crisis para dar un golpe que revalida su gloriosa historia. Con un 2-0 que pudo ser goleada, le ganó al City en Old Trafford y lo complicó de sobremanera en la lucha por la corona de la Premier League.

    Los Ciudadanos se aferran a un milagro, pues necesitan que el líder Arsenal no sume en su visita al Nottingham Forest.

    La historia pesa

    Pese a los escenarios disímiles que atraviesan ambas instituciones (uno pelea por el título mientras que el otro por meterse por la ventana a los torneos europeos del próximo año), la diferencia de nivel prácticamente no pesó en Old Trafford.

    El United saltó a la cancha con la actitud de querer imponer sus términos desde el comienzo, con un bloque bajo que cambiaba a uno ofensivo en cada intento de salida rápida. Así, de hecho, tuvieron las ocasiones más claras de la primera parte, con un cabezazo de Harry Maguire al horizontal (3′) y un remate de Patrick Dorgu, que Gianluigi Donnarumma contuvo de forma salvadora (22′). También lamentaron dos goles anulados por finos fueras de juego: uno de Amad Diallo, a los 33′; y otro de Bruno Fernandes, a los 40′.

    El City, por su parte, lucía un tanto extraviado, pues no está tan acostumbrado a ceder la tenencia del balón por largos pasajes. Sin embargo, a pesar de no contar con la posesión, igualmente se las ingenió para inquietar en situaciones puntuales: un testazo de Nathan Aké que fue rechazado sobre la línea, a los 37′; y un intento desviado de Antoine Semenyo, a los 41′. De todas formas, era poco para el habitual dominio de los Pep Guardiola, que tenían que ganar sí o sí para meterle presión en la punta a los Gunners.

    El complemento también tuvo un desarrollo frenético, protagonizado, una vez más, por unos Diablos Rojos que se enaltecían con el apoyo de su gente. Allí, a diferencia de la primera parte, sí hubo una supremacía casi absoluta para los locales, que se volcaron con todo en ataque y convirtieron al portero rival en completa figura por sus intervenciones.

    Primero, a los 57′, Donnarumma se hizo gigante al achicarle un disparo a quemarropa a Casemiro, cuando parecía un hecho la apertura de la cuenta por parte del brasileño. Luego, a los 63′, el italiano volvió a poner su guante para evitar la conversión del camerunés Bryan Mbeumo.

    La resistencia de Gigio era monumental, sin embargo, no iba a ser capaz de mantenerse frente al asedio rojo. El United, después de tanta insistencia, supo coronar un contraataque letal para poner el 1-0: a los 65′, Bruno Fernandes condujo el balón por 70 metros y se la jugó a Mbeumo, quien definió rasante contra un palo.

    El júbilo era total en Old Trafford. Y lo cierto es que no era para menos, porque los Diablos Rojos estaban arrollando al clásico rival citadino. Michael Carrick, que asumía su primer partido como DT interino (es su segunda etapa, pues estuvo con el mismo cargo de reemplazante en 2021), estaba exhibiendo un estilo de juego que hacía rememorar sus años dorados con la camiseta mancuaniana, cuando brillaba como jugador.

    Con esa propuesta ofensiva del incipiente entrenador, el United siguió machacando para sepultar cualquier tipo de esperanza de remontada de los Ciudadanos. Carrick decidió mandar a la cancha al brasileño Matheus Cunha, por el goleador Mbeumo, y rápidamente tuvo una respuesta satisfactoria. El brasileño encaró por la banda derecha, mandó un centro al corazón del área, y Dorgu se anticipó a Rico Lewis para el 2-0. Partido sentenciado y clásico para el lado rojo de Manchester.

    Con este resultado, el United trepa a la cuarta posición con 35 puntos, y se pone en puestos transitorios de clasificación a la próxima UEFA Champions League. El City, en tanto, se queda en el segundo lugar con 43. Eso sí, si el Arsenal gana este sábado, le sacará nueve unidades de ventaja.

    En la próxima fecha, los Diablos Rojos visitan a los Gunners, en otro duelo clave del fútbol inglés; y los Ciudadanos reciben al Wolverhampton, colistas absolutos del torneo.

