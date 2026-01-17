SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El batacazo del Albacete ante el Real Madrid deja millonarias ganancias para el club y la comunidad de Castilla

    El conjunto blanco no solo celebró su gran triunfo ante el poderoso cuadro merengue, sino también la inmensa inyección financiera que significó el partido válido por la Copa del Rey.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La celebración del Albacete se extendió a todos los bares de la ciudad. Foto: @AlbaceteBPSAD

    La gesta histórica del Albacete ante el Real Madrid no solo quedó grabada en la historia del club blanco, sino también en sus arcas. Esto debido a que el triunfo sobre el cuadro capitalino, en los octavos de final de la Copa del Rey, le generó millonarias ganancias a la entidad deportiva y a la ciudad de la comunidad de Castilla.

    Según los informes emanados por la agencia EFE, los dirigidos por Alberto González generaron 1,5 millones de euros (1.543 millones de pesos chilenos) sólo por concepto de venta de entradas: los 11.600 abonados retiraron su localidad al precio de cincuenta euros y el resto del público pagó desde 90 euros, por los boletos más baratos, hasta 250 euros por los asientos preferenciales.

    A eso se le agregan otros ingresos como derechos de patrocinio, ingresos por televisión y venta de “experiencias” para su fanaticada que elevan el lucro por sobre los dos millones de euros. Pero no sólo el equipo celebra la enorme inyección de recursos, también lo hicieron los comerciantes de dicha urbe española.

    “La euforia fue total. Los restaurantes y bares próximos al Estadio Carlos Belmonte duplicaron sus ingresos respecto a un día normal de partido. Tras el encuentro, se agotaron las bebidas, sobre todo las cervezas, en muchos de los establecimientos cercanos al campo manchego, impulsados también por las pernoctaciones de hinchas y directivos que viajaron desde Madrid y zonas cercanas”, informó la citada agencia de noticias.

    Eso sin contar con la venta formal e informal de merchandising de ambas escuadras y bufandas conmemorativas del encuentro que será recordado por mucho tiempo en las tierras del Quijote.

    Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid. Getty Image

    El mensaje del nuevo técnico del Madrid a su hinchada

    Tras una semana negra, donde cayeron ante el Barcelona en la final de la Supercopa y la ya mencionada eliminación de la Copa del Rey, el nuevo técnico de los merengues, Álvaro Arbeloa, habló en la previa del duelo liguero ante el Levante (sábado, 10.00 horas).

    “Estamos enfocados y con muchas energías y ganas de jugar un partido que es fundamental. Queremos volver a nuestro estadio y seguir con la lucha por la Liga. Queremos refrendar esa motivación con un gran partido”, aseguró el adiestrador hispano.

    Luego anunció que Kylian Mbappé estará en la convocatoria, pese a sus dolencias y le mandó un mensaje a la hinchada madrileña. “Respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado esté dolido y decepcionado, pero les voy a pedir apoyo a sus jugadores. Las grandes hazañas se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Les voy a pedir que estén a nuestro lado, nos apoyen y esperemos que esta temporada termine como queremos”. arengó Arbeloa.

    Más sobre:Real MadridAlbaceteCopa del ReyAlbacete vs Real MadridFútbol Español

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios activos en Ñuble y alerta por calor extremo mantienen en alerta a la zona central de Chile

    Miles de personas se manifiestan en Dinamarca contra el expansionismo de Estados Unidos

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán

    Taiwán denuncia incursión de dron chino en su espacio aéreo sobre las Islas Pratas

    Lo más leído

    1.
    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    2.
    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    3.
    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U

    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U

    4.
    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    5.
    “Se convirtió en figura”: en Paraguay resaltan el trabajo de Fernando de Paul en el duelo entre Olimpia y Colo Colo

    “Se convirtió en figura”: en Paraguay resaltan el trabajo de Fernando de Paul en el duelo entre Olimpia y Colo Colo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Incendios activos en Ñuble y alerta por calor extremo mantienen en alerta a la zona central de Chile
    Chile

    Incendios activos en Ñuble y alerta por calor extremo mantienen en alerta a la zona central de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile
    Negocios

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    Casen 2024: la clase media aumenta en Chile y llega a representar casi la mitad de la población

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U
    El Deportivo

    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U

    “¿Quieres ver mi cu...? La curiosa frase de Max Verstappen que sacó carcajadas en la presentación de Red Bull Racing

    El batacazo del Albacete ante el Real Madrid deja millonarias ganancias para el club y la comunidad de Castilla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Muere Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años

    Miles de personas se manifiestan en Dinamarca contra el expansionismo de Estados Unidos
    Mundo

    Miles de personas se manifiestan en Dinamarca contra el expansionismo de Estados Unidos

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán

    Taiwán denuncia incursión de dron chino en su espacio aéreo sobre las Islas Pratas

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha