El batacazo del Albacete ante el Real Madrid deja millonarias ganancias para el club y la comunidad de Castilla

La gesta histórica del Albacete ante el Real Madrid no solo quedó grabada en la historia del club blanco, sino también en sus arcas. Esto debido a que el triunfo sobre el cuadro capitalino, en los octavos de final de la Copa del Rey, le generó millonarias ganancias a la entidad deportiva y a la ciudad de la comunidad de Castilla.

Según los informes emanados por la agencia EFE, los dirigidos por Alberto González generaron 1,5 millones de euros (1.543 millones de pesos chilenos) sólo por concepto de venta de entradas: los 11.600 abonados retiraron su localidad al precio de cincuenta euros y el resto del público pagó desde 90 euros, por los boletos más baratos, hasta 250 euros por los asientos preferenciales.

A eso se le agregan otros ingresos como derechos de patrocinio, ingresos por televisión y venta de “experiencias” para su fanaticada que elevan el lucro por sobre los dos millones de euros. Pero no sólo el equipo celebra la enorme inyección de recursos, también lo hicieron los comerciantes de dicha urbe española.

“La euforia fue total. Los restaurantes y bares próximos al Estadio Carlos Belmonte duplicaron sus ingresos respecto a un día normal de partido. Tras el encuentro, se agotaron las bebidas, sobre todo las cervezas, en muchos de los establecimientos cercanos al campo manchego, impulsados también por las pernoctaciones de hinchas y directivos que viajaron desde Madrid y zonas cercanas”, informó la citada agencia de noticias.

Eso sin contar con la venta formal e informal de merchandising de ambas escuadras y bufandas conmemorativas del encuentro que será recordado por mucho tiempo en las tierras del Quijote.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid. Getty Image

El mensaje del nuevo técnico del Madrid a su hinchada

Tras una semana negra, donde cayeron ante el Barcelona en la final de la Supercopa y la ya mencionada eliminación de la Copa del Rey, el nuevo técnico de los merengues, Álvaro Arbeloa, habló en la previa del duelo liguero ante el Levante (sábado, 10.00 horas).

“Estamos enfocados y con muchas energías y ganas de jugar un partido que es fundamental. Queremos volver a nuestro estadio y seguir con la lucha por la Liga. Queremos refrendar esa motivación con un gran partido”, aseguró el adiestrador hispano.

Luego anunció que Kylian Mbappé estará en la convocatoria, pese a sus dolencias y le mandó un mensaje a la hinchada madrileña. “Respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado esté dolido y decepcionado, pero les voy a pedir apoyo a sus jugadores. Las grandes hazañas se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Les voy a pedir que estén a nuestro lado, nos apoyen y esperemos que esta temporada termine como queremos”. arengó Arbeloa.