    El golazo que dejó afuera de la Copa del Rey al Real Madrid en el último segundo

    En el minuto 94, el Albacete dio el batacazo y derrotó a los merengues, en el primer partido sin Xabi Alonso. El héroe de la jornada para el equipo ganador, que milita en Segunda División, fue Jefté Betancor.

     
    El Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey.

    Un batacazo histórico. El Albacete, que marcha en la 17ª posición de la segunda división española, se dio el lujo de eliminar de la Copa del Rey al mismísimo Real Madrid, el equipo más grande del mundo. Unos días después de la destitución de Xabi Alonso y la asunción de Álvaro Arbeloa, exfutbolista merengue y quien estaba en el equipo filial, la Casa Blanca tuvo un desafío que, en el papel, era accesible. Sin embargo, acabó ahondando la crisis.

    El héroe de la jornada fue Jefté Betancor, quien convirtió dos goles. Hizo el 2-1 en el minuto 82, sin embargo el Madrid logró emparejar mediante Gonzalo García, en el primer minuto de tiempo añadido. Cuando parecía que la eliminatoria, a partido único, se iba al alargue, llegó el número 10 del local para clavar un golazo para el 3-2 en los 94′. En el cuarto minuto añadido, concretó un bombazo que ha remecido al fútbol hispano.

    En la secuencia, los madridistas intentan iniciar un contragolpe, pero no lo concretan. Luego vino la respuesta del Albacete mediante una salida rápida. Jefté encara a Dani Carvajal y su primer intento rebota en el experimentado lateral. Le queda la pelota y opta por el remate a portería, colocando el balón lejos del ucraniano Lunin, que solo atinó a mirar cómo la pelota se colaba en su red.

    “Es lo más grande que ha pasado en el fútbol. Son las cosas con las que sueña uno cuando es pequeño. Hoy se ha dado y estoy muy feliz porque hemos trabajado como cabrones para eliminar a uno de los mejores equipos del mundo”, reconoció Betancor, emocionado, al terminar el encuentro.

    Con 32 años, llegó en este mercado de pases al Albacete procedente de Grecia. Allí, en el Panserraikos fue el artillero del campeonato, marcando la mitad de los goles de su equipo (19 en 30 partidos), lo que le sirvió para fichar en el mercado invernal por el Olympiacos, que lo mantuvo a préstamo en su club de origen antes de cederlo al elenco en el cual jugara hace años Mark González.

