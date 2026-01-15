Con el Lejano Oriente de por medio: la insólita decisión del goleador que terminó por enterrar a Real Madrid

Real Madrid sufrió la mayor humillación de la temporada. La eliminación en los octavos de la Copa del Rey a manos del Albacete de la Segunda División, tras la derrota de 3-2 en Castilla-La Mancha, fue un duro golpe solo comparado con el Alcorconazo de 2010. Catástrofe que ocurre a solo horas de que los merengues anunciaran la salida del DT Xabi Alonso.

Partido bisagra que tuvo un particular héroe. Jefté Betancor anotó de los dos goles del equipo castellanomanchego, el segundo un golazo convertido en los descuentos que terminó por hundir al gigante capitalino.

Sin embargo, hubo un evento en la vida del delantero que bien pudo cambiar el destino de la llave copera. El atacante de 32 años, cedido desde el Olympiacos de Grecia al cuadro del ascenso hispano, estuvo a horas de marcharse muy lejos de la península ibérica.

De acuerdo con la información publicada por el diario Marca, helenos y españoles ya habían llegado a un acuerdo para la inminente partida del delantero al club Burimar de Tailandia.

“El club puso encima de la mesa una oferta desorbitante, de esas a las que no puedes decir no, porque te soluciona la vida de cinco generaciones. Cuando todos los directores generales estaban de acuerdo y el jugador ya tenía el boleto (debía de viajar a Tailandia el pasado lunes 12 de enero, para firmar el contrato) una conversación lo cambió todo”, publicó el medio deportivo.

Tras una conversación con sus cercanos, Jefté decidió no subirse al avión y contestó a los dirigentes: “me quedo, juego ante el Madrid y sigo en el Albacete”.

Una conversación con el director deportivo del Alba, José Verdú Nicolás Toché, el pasado lunes fue suficiente para hacerlo cambiar de opinión y quedarse en el club donde jugara Mark González.

Duro camino

Hace nueve años, Betancor nacido en Las Palmas de Gran Canaria 1993 pasó de jugar en las inferiores del equipo de Unión, sin siquiera estrenarse en LaLiga, a competir en la categoría Preferente (sexta división del fútbol de España) con la camiseta del Unión Viera.

Un duro golpe para el atacante quien, incluso, lo hizo estudiar la posibilidad de retirarse anticipadamente de su carrera futbolística, con solo 24 años, imagen que permanece viva en su memoria.

“No hay día que no recuerde que hace ocho años estuve a punto de tirar la toalla. Por suerte no lo hice. Para alguien que ama este deporte, dejarlo es muy difícil”, confesó el delantero convertido en héroe tras la eliminación copera de los merengues.

Austria fue su primer destino fuera de España. Pasó por el Stadl-Paura de la segunda categoría, luego recaló Mattersburg, Vorwärts Steyr y Sportvereinigung Ried equipo con el que fue artillero de esa liga.

Después de cuatro temporadas se marchó al fútbol rumano. Marcó diez goles en Voluntari y 16 en el Farul Constanța fueron sus primeros equipos, antes de llegar al CFR Cluj.

Un corto paso por el Pafos de Chipre le permitió llegar a Panserraikos de Grecia, escuadra con la que terminó como Pichichi de la competición y le abrió la puerta en Olympiacos, que terminó cediéndolo a Castilla La Mancha.

“Esto lo más grande que ha pasado en el fútbol. Son las cosas con las que sueña uno cuando es pequeño. Hoy se ha dado y estoy muy feliz porque hemos trabajado como cabrones para eliminar a uno de los mejores equipos del mundo”, dijo el futbolista tras eliminar al Madrid.