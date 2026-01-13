Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis

Rúben Amorim fue despedido del Manchester United, tras un conflicto con la gerencia deportiva de los Diablos Rojos y una serie de empates que alejó al equipo de la zona de clasificación a torneos europeos.

En medio de la crisis fue un viejo conocido quién se hizo cargo del club: Darren Fletcher, quien fue exjugador del United. Fletcher se hizo cargo del equipo en los duelos ante Burnley y Brighton. En este último encuentro el conjunto del lado rojo de Manchester quedó eliminado de la FA Cup, lo que les deja solo compitiendo en Premier League por el resto de temporada.

Según la prensa inglesa, el favorito para quedarse con el puesto de entrenador por el resto de la campaña era Ole Gunnar Solskjær, quien ya dirigió en Old Trafford por tres años (2018 hasta 2021). Sin embargo, en las entrevistas que realizó el club inglés Michael Carrick quedó en mejor posición y terminó siendo oficializado como el nuevo adiestrador.

Carrick estará en el cargo hasta junio de 2026, es decir, cuando termine la liga inglesa. En esa fecha, los directivos del United iniciarán un nuevo proceso de búsqueda para ver quién guiará a los Diablos Rojos en la siguiente temporada.

Otro exjugador al mando del Manchester United

Michael Carrick en su época de jugador en los Diablos Rojos. Agencia France Presse

Después del interinato de Darren Fletcher y en vista que las opciones para la banca del United eran Solskjær y Carrick, una cosa es segura: los directivos del histórico club inglés buscaron a alguien de casa.

Michael Carrick llegó en 2006 al Manchester United desde el Tottenham. El exvolante defensivo impresionó a Alex Ferguson para ser el nuevo contención, después de la salida de Roy Keane.

El seleccionado inglés jugó por 12 años bajo el mando de Ferguson y ganó de todo: 18 títulos, entre ellos cinco Premier League y la Champions League de 2008.

Sus primeras experiencias dirigiendo fueron en Manchester United como interino, cuando se hizo cargo en 2021 por tres partidos. Dejó Manchester y comenzó su primera experiencia como entrenador oficial en Middlesbrough, donde entrenó 136 encuentros entre 2022 y 2025.

Carrick volvió a Manchester United para hacerse cargo de un conjunto que solo compite en Premier League y que su única aspiración puede ser clasificar a competencias internacionales. Una compleja situación en la que el exfutbolista tendrá su primera experiencia al mando de un club grande en Inglaterra.