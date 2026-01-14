SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    No solo la final perdida ante el Barcelona: las claves que explican la salida de Xabi Alonso de la banca del Real Madrid

    El entrenador no alcanzó a completar una temporada en el cuadro merengue. Llegó de Alemania tras un exitoso paso por el Bayer Leverkusen y se posó mucha expectativa en su figura, sin embargo, las diferencias con el plantel terminaron siendo decisivas para la directiva a la hora de tomar una decisión en torno a su continuidad.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    No solo la final perdida ante el Barcelona: las claves que explican la salida de Xabi Alonso de la banca del Real Madrid. Foto: @realmadrid

    La derrota del Real Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudita, fue el punto final de un proceso que llevaba poco tiempo en desarrollo. Menos de 24 horas después del clásico, el club anunció la salida de Xabi Alonso de la banca, en una decisión que trasciende ampliamente el resultado de un solo partido.

    El técnico español, que había asumido el cargo al inicio de la temporada tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, deja el puesto luego de poco más de seis meses al mando. En ese período dirigió 34 partidos oficiales, con un balance de 24 triunfos, cuatro empates y seis derrotas, lo que se traduce en un rendimiento cercano al 75%. Pese a esos números, el contexto institucional terminó inclinando la balanza en su contra.

    Uno de los factores que comenzó a tensionar su continuidad fue el desempeño del equipo en los partidos de mayor exigencia. En la Champions League, si bien el Real Madrid se mantiene en zona de clasificación directa a los octavos de final, las derrotas ante Liverpool, en Anfield, y Manchester City, en el Santiago Bernabéu, instalaron dudas en la dirigencia respecto de la competitividad del equipo frente a rivales de primer nivel europeo.

    En LaLiga, el equipo marcha en la segunda posición, a cuatro puntos del Barcelona, luego de haber cedido una ventaja importante en el liderato durante el tramo final del año. La irregularidad se reflejó especialmente en una serie de empates consecutivos ante rivales de menor jerarquía, lo que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico.

    El desgaste interno

    Más allá de los resultados, al interior del club se fueron acumulando señales de desgaste en la relación entre el entrenador y parte del plantel. Desde noviembre comenzaron a surgir versiones sobre cuestionamientos a los métodos de trabajo y al mensaje de Alonso, particularmente por parte de jugadores con mayor trayectoria. De hecho, se realizó una reunión entre el técnico y el plantel para intentar recomponer confianzas, aunque el efecto fue limitado.

    Uno de los episodios más visibles fue la tensión con Vinícius Junior. El delantero brasileño protagonizó gestos públicos de molestia tras ser sustituido en un clásico, situación que evidenció un quiebre en la relación. Aunque posteriormente hubo disculpas formales, la situación no quedó del todo resuelta y se transformó en un foco permanente de atención.

    Alonso y Mbappé tuvieron diferencias en Madrid.

    Las decisiones tácticas también fueron motivo de debate interno y externo. Alonso fue cuestionado por alterar formaciones que venían funcionando, por mantener como titulares a futbolistas con poco ritmo competitivo y por la escasa rotación en determinados puestos. Casos como la falta de minutos para Endrick o la utilización de jugadores fuera de su posición natural alimentaron la percepción de un técnico que no lograba gestionar del todo las jerarquías del plantel.

    La imagen decisiva fue luego del duelo del domingo. Alonso intentó ordenar a su equipo para realizar el pasillo de honor al campeón. Sin embargo, la escena se quebró de manera abrupta. Kylian Mbappé, máxima figura del plantel, desoyó la indicación y condujo a sus compañeros directamente hacia el túnel rumbo a camarines. Los futbolistas se cuadraron con el delantero.

    El estilo

    En el plano futbolístico, el equipo tampoco consiguió consolidar una identidad clara. A diferencia de lo mostrado por Alonso en Alemania, el Real Madrid alternó fases de presión alta con repliegues prolongados, sin una línea sostenida a lo largo de la temporada. La fragilidad defensiva fue una constante, con goles recibidos en contraataques.

    El propio entrenador reconoció públicamente varias de estas falencias, apuntando a la falta de intensidad. Si bien esos diagnósticos fueron valorados como señales de autocrítica, no alcanzaron para revertir la percepción de estancamiento en el proyecto.

    La final perdida ante el Barcelona terminó por acelerar los tiempos. La caída en la Supercopa se produjo en un contexto de dudas acumuladas y dejó a Alonso sin margen frente a una dirigencia que, históricamente, ha privilegiado los resultados inmediatos. Al día siguiente, el club comunicó oficialmente su salida, señalando que la decisión fue adoptada de mutuo acuerdo.

    En el comunicado, el Real Madrid destacó el vínculo histórico del exmediocampista con la institución y agradeció su trabajo durante el período en el cargo. Al mismo tiempo, anunció que Álvaro Arbeloa asumirá como nuevo entrenador del primer equipo, sin especificar si lo hará de manera interina o hasta el final de la temporada.

    Así, la etapa de Xabi Alonso concluye de forma anticipada, marcada por números que, en otro contexto, podrían haber sostenido su continuidad, pero condicionada por una suma de factores deportivos, internos y estratégicos que terminaron pesando tanto como una final perdida.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaKylian MbappéReal MadridVinícius JuniorXabi Alonso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Restarse del cónclave de partidos y el comité político: la vendetta que prepara el PS contra el gobierno, el FA y el PC

    “Nos quieren echar la culpa”: Las declaraciones que realizaron los hijos de Julia Chuñil antes de su detención

    Presidente Boric confirma que se mantendrá PGU para 13.000 pensionados afectados por error en pago de beneficio

    Barchiesi apunta contra el Presidente por su crítica al fallo de Crespo: “Boric debería ser respetuoso del Poder Judicial”

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Cencosud invertirá US$600 millones en 2026 para acelerar su crecimiento en todos los mercados

    Lo más leído

    1.
    El dardo de Sebastián “Bigote” Rodríguez tras su partida de la U: “Hubo una situación atípica”

    El dardo de Sebastián “Bigote” Rodríguez tras su partida de la U: “Hubo una situación atípica”

    2.
    Chaleco López brilla en el Dakar al quedarse con la novena etapa de la competencia

    Chaleco López brilla en el Dakar al quedarse con la novena etapa de la competencia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Restarse del cónclave de partidos y el comité político: la vendetta que prepara el PS contra el gobierno, el FA y el PC
    Chile

    Restarse del cónclave de partidos y el comité político: la vendetta que prepara el PS contra el gobierno, el FA y el PC

    “Nos quieren echar la culpa”: Las declaraciones que realizaron los hijos de Julia Chuñil antes de su detención

    Presidente Boric confirma que se mantendrá PGU para 13.000 pensionados afectados por error en pago de beneficio

    Cencosud invertirá US$600 millones en 2026 para acelerar su crecimiento en todos los mercados
    Negocios

    Cencosud invertirá US$600 millones en 2026 para acelerar su crecimiento en todos los mercados

    El formidable rally de los metales continúa en 2026: oro, plata y cobre llegan a nuevos récords

    JP Morgan y banqueros centrales salen en defensa de Powell mientras Trump lo trata de incompetente y corrupto

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”
    El Deportivo

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

    Ruy Barbosa se ve obligado a abandonar el Dakar tras sufrir una fuerte caída en la décima etapa

    Del orden de Ferguson al desconcierto permanente en una década: diez técnicos y la crisis eterna del Manchester United

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters
    Cultura y entretención

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela
    Mundo

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender