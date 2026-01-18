Quiebre total con los hinchas del Real Madrid: el desconsolado llanto de Vinícius Júnior ante las pifias merengues

El Real Madrid atraviesa un convulsionado momento desde que Xabi Alonso fue despedido como DT de los blancos, tras perder la Supercopa ante el Barcelona. Para suplir al exvolante, Álvaro Arbeloa dejó su puesto como entrenador del conjunto de proyección para hacerse cargo del primer equipo.

“Ayer por la tarde me comunican que han llegado a un acuerdo con Xabi y querían que yo tomase el cargo. Hablé con él, todos aquí sabéis lo mucho que le aprecio y quiero. Me ha deseado lo mejor y al revés habría sido lo mismo", contó el nuevo técnico merengue en su presentación.

Sin embargo, la transición hacia la nueva era de Arbeloa no fue tranquila, ya que en menos de 48 horas en el cargo debía enfrentar al Albacete, club de segunda división, en los octavos de final de la Copa del Rey. Un duelo que por la diferencia de categoría parecía sencillo, no obstante, los de la Casa Blanca perdieron por 3-2 y quedaron eliminados de forma prematura del torneo.

En medio del mal momento hay un futbolista que resalta dentro del equipo: Vinícius Júnior. La mala relación que tenía el brasileño con Xabi Alonso fue considerada por la prensa española como uno de los detonantes de la salida del vasco.

Incluso, el nuevo adiestrador del Real Madrid dijo en su primera conferencia que “Tengo una suerte enorme de contar con uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Y eso es lo que queremos ver, un Vinícius que disfrute y baile”. Estos hechos, sumados a que el exFlamengo pasa por una caída en su nivel sobre la cancha, han generado críticas por parte de los fanáticos merengues.

Las pifias en contra de Vinícius Júnior en el Bernabéu

El quiebre entre Vinícius Júnior y los fanáticos merengues. REUTERS/Marcelo Del Pozo MARCELO DEL POZO

El descontento hacia el delantero del Madrid se mostró en la previa del encuentro por liga ante Levante. Mientras en los parlantes del Estadio Bernabéu daban el once titular del conjunto local, cuando mencionaron el nombre del extremo los fanáticos blancos comenzaron a pifiarlo. Un video que se viralizó en redes sociales, muestra al seleccionado de la Canarinha sentado y desconsolado en el suelo del túnel de los vestuarios, afectado por la situación.

🇧🇷💔 Vinicius Jr no pudo contener el llanto cuando escuchó que los hinchas del Real Madrid chiflaban su nombre al dar las alineaciones.



Durante el partido, la gente reaccionó de la misma manera cada vez que tocaba la pelota. ¿Relación rota?pic.twitter.com/3Mf7jWoJJi — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 17, 2026

En el mismo metraje se ve que Kylian Mbappé intenta apoyar a su compañero en un momento difícil para el carioca. A pesar de ello, los chiflidos no terminaron cuando inició el encuentro, sino lo contrario, cada vez que el brasileño tocó el balón por los 90 minutos que disputó, los seguidores locales volvían a hacer notar su malestar con el futbolista.

Arbeloa salió en defensa de su dirigido en la conferencia post partido, donde el exlateral expresó que pretende esforzarse para obtener el mejor rendimiento del extremo izquierdo: “Voy a trabajar para tener al mejor Vinicius, voy a exigir a mis jugadores a que le busquen. Vini no tiene miedo, tiene carácter, ha defendido este club a capa y espada”.

A pesar de haber obtenido los tres puntos, aún se posa una nube negra sobre la Casa Blanca con este nuevo episodio que marcó un antes y después en la relación con el jugador sudamericano.